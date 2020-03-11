Если у партнера гепатит С, как жить дальше?

Главный плюс в ситуации с гепатитом С в том, что сегодня есть необходимые лекарства, которые позволяют полностью избавится от вируса и вылечиться от этого заболевания. Благодаря таким средствам эффективность лечения достигает 97-98-100%.

Вирусные гепатиты, в том числе и гепатит С (ГС), представляют собой опасность

По данным ВОЗ, во всем мире от гепатита C страдают более 71 млн. человек. Раньше это заболевание называли неизлечимым и крайне коварным. Но сегодня люди с такой патологией вполне могут жить обычной жизнью и даже избавиться от вируса навсегда.

Вирус гепатита С — это патоген, который передаётся от человека к человеку через кровь. При хроническом течении вполне способен вызывать цирроз или рак печени — и то, и другое заболевание смертельно опасно. Раньше недуг печени награждали различными эпитетами, некоторые из них были даже очень поэтичными, например «ласковый убийца». И именно гепатит С окутан огромным количеством мифов, слухов и домыслов. Его опасаются как огня, а людям с таким диагнозом бывает сложно построить личную жизнь. Стоит ли бояться жизни рядом с больным гепатитом С и какие особенности построения быта с ним могут быть, АиФ.ru рассказала Елена Малинникова, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям.

Страх перед болезнью



Вирусные гепатиты, в том числе и гепатит С (ГС), представляют собой опасность. Это обуславливается тем, что значительное их число протекает скрытно и пациенты могут не знать, что они больны. Могут развиваться в организме тяжёлые состояния — хронический гепатит, цирроз, а в некоторых случаях рак печени — гепатоцеллюлярная карцинома.О вирусе гепатита С стало известно в 80-х годах прошлого столетия. Когда его открыли, обнаружилось, что много людей уже инфицировано им. Тогда же выяснилось, что этот вирус может передаваться через кровь, например при переливаниях крови, при медицинских манипуляциях, при нарушении целостности кожных и слизистых покровов человека. Вирусом можно заразиться и половым путём.Для предотвращения амбулаторной или стационарной передачи медики достаточно быстро начали проводить эффективные профилактические мероприятия, которые практически решили эту проблему. Так, например, у нас сейчас на наличие вируса ГС проверяется вся кровь и приготовленные из неё препараты, которую переливают. Проводится стерилизация медицинского инструментария, и он максимально полно используется одноразово.

Но при этом все равно остаются группы риска, которые, безусловно, являются источником инфекции — это потребители наркотиков, пользующиеся одним шприцом на несколько человек при внутривенном введении. Также возможно заражение при половом контакте, преимущественно с теми, кого называют людьми с пониженной социальной ответственностью.

Однако и среди благополучного населения случаи заражения имеют место. При этом такие люди могут построить вполне крепкую и обычную семью и жить полноценно.

Как планировать семью с больным гепатитом С?

Всегда стоит помнить, что вирус ГС передаётся через открытые повреждения кожи и слизистых и через кровь. Главный плюс в ситуации с гепатитом С в том, что сегодня есть необходимые лекарства, которые позволяют полностью избавится от вируса и вылечиться от этого заболевания. Благодаря таким средствам эффективность лечения достигает 97-98-100%. На рынок выходят современные противовирусные препараты прямого действия. Они включены в список жизненно важных лекарственных препаратов. Мы надеемся, в ближайшее время произойдет снижение их стоимости, что обеспечит большую доступность для людей с диагнозом «гепатит С». Срок лечения такими средствами составляет 3 месяца. В некоторых случаях, если ситуация запущенная, он может быть подольше.

Семейный вопрос

Строить семью с человеком, у которого был диагностирован гепатит С, можно так же, как и с любым другим. Однако я хочу рекомендовать подходить к этой проблеме достаточно серьёзно, учитывая достижения современной медицины, а именно высокой эффективности терапии гепатита С.

Возникает закономерный вопрос: а что делать, если один из членов семьи сейчас болен гепатитом С и тем самым представляет опасность для тех кто с ним живёт? Мы должны помнить, что ГС не передается при рукопожатии и поцелуе, при посещении парикмахерской, если нет никакого нарушения целостности кожных покровов. Единственное, что надо учитывать, — в семье стоит особенно позаботиться о соблюдении элементарных правил. Половые партнеры не должны практиковать незащищённый контакт в дни менструации, а также любые травматические практики. Очень важно соблюдать правила личной гигиены. Такие предметы личного пользования, как ножницы, зубная щетка, маникюрные принадлежности, интимные полотенца, должны быть индивидуальными. Кроме того, хранить их следует отдельно. Если это зубная щетка, а у человека кровоточат десны, ее стоит держать в отдельном стакане или чехле, если это маникюрные ножницы, то и это должен быть отдельный набор. Но в общем и целом такая практика хранения отдельно собственных индивидуальных принадлежностей хороша и не только для больных гепатитом С.

Что касается передачи вируса половым путем, известно, что процент таких заражений не так высок по сравнению с такими инфекциями, как гепатит В и ВИЧ. Риск повышается только при определенных провоцирующих факторах, например при сухости слизистых, когда они легче травмируются, наличии трещин на них.

Если говорить о беременности, то можно не бояться, т. к. в высоком проценте случаев ребенок рождается здоровым. И тут надо помнить, что иногда, когда у инфицированной матери обследуют ребенка и находят у него антитела к гепатиту С, это еще не болезнь. Позже они могут пройти в анализах самостоятельно просто при наблюдении. Для этого ребенка проверяют сразу после родов, затем через полгода и еще через полгода. Препараты для лечения гепатита С пока разрешены к использованию только с 12 лет. Однако современные подходы к профилактике ГС в большинстве случаев позволяют снизить негативные последствия этой инфекции у детей.

Сегодня можно утверждать, что никаких ограничений при построении семьи с человеком, имеющим диагноз «гепатит С», нет. Тут все рекомендации стандартны, как впрочем и для любых здоровых семей. Крепкая семья, отсутствие случайных половых связей на стороне являются залогом отсутствия у твоих любимых инфекций, передаваемых половым путём, в том числе и гепатита С. Главная задача — вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять алкоголем, не принимать лишние лекарства и не использовать по любому поводу противовирусные и антибактериальные препараты. Ну и, конечно же, людям с таким диагнозом стоит обратиться к врачам, чтобы получать терапию от этой инфекции.

Источник: АиФ