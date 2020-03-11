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200 млн рублей штрафов по картелям вокруг новосибирской клиники Мешалкина назначила ФАС

10:30 11.03.2020 Фото: Клиника Мешалкина
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В ведомстве сообщили, что одним из картелей вокруг учреждения является договоренность между ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра

200 млн рублей штрафов по картелям вокруг новосибирской клиники Мешалкина назначила ФАС
Клиника Мешалкина проводит операции на сердце

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в 2019 году наложило почти 200 млн рублей штрафов на компании в связи с выявлением нескольких картельных сговоров вокруг клиники Мешалкина, являющейся одним из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщил журналистам руководитель управления Сергей Гаврилов.

«На той неделе мы выиграли в кассационной инстанции одно из дел в отношении семи компаний, картельный сговор вокруг клиники Мешалкина. [В общей сложности] мы компаниям по Мешалкина выписали под 200 млн штрафов [в 2019 году]», — добавил Гаврилов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления, одним из картелей вокруг учреждения является договоренность между двумя организациями — ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра». Между юрлицами было заключено устное картельное соглашение, что привело к нарушению пункта 2 части 1 статьи 11 ФЗ № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Кроме того, были раскрыты и другие картели вокруг клиники Мешалкина.

Всего, по словам Гаврилова, Новосибирским УФАС были приняты меры антимонопольного реагирования в виде наложения административных штрафов на сумму почти 265 млн рублей. При этом в 2018 году штрафов было выписано только на 26 млн рублей. Рост, как уточнил Гаврилов, обусловлен выявлением нескольких крупных картельных сговоров.

Одним из таких стал «шахтовый сговор» в части выполнения работ по реализации проектной и рабочей документации по тушению недействующего породного отвала, приведению в безопасное состояние поверхности промплощадки и других работ. В этой связи Новосибирским УФАС приняты меры административного воздействия в отношении трех компаний: «Шахтастрой», «Сибстройинвест» и «Транспортник».

О клинике
Экс-директор клиники Александр Караськов был задержан вместе с супругой Ириной Бойцовой в начале июня 2019, позже они были арестованы по подозрению в хищении не менее 1,3 млрд рублей. Академик, руководивший клиникой 20 лет, 17 мая уволился с поста директора по собственному желанию. Он также покинул пост депутата Законодательного собрания Новосибирской области из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал в декларации наличие загородного дома.

НИИ патологии кровообращения создан в конце 1950-х годов. Он является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.

Источник: ТАСС

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От редакции

Справедливое наказание?

Аноним, 11 марта 2020 12:10
как то знакомая фирма участвовала в конкурсе на поставку питьевой воды в клинику Мешалкина. Конечно проиграла. ПРичина до смешного мерзкая- в заявке на воду со стороны клиники были прописаны все характеристики вода фирмы "Чистая вода" или Норинга, как там ее. Прямо по миллиграммам минералогического состава. А это условие выполнить мог только Всевышний. Вот такое руководство у этой клиники. Да нам позже и объяснили кому и сколько.

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