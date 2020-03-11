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Бензин АИ-92 и дизельное топливо за 6 млн рублей для техники закупает ЦМУ Бердска

10:03 11.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Победитель электронных торгов должен будет поставить 90 тыс. литров зимнего дизельного топлива, а также 30 тыс. литров бензина. Такое количество топлива рассчитано с даты подписания контракта по 30 сентября 2020 года.

Бензин АИ 92 и дизельное топливо за 6 млн рублей для техники закупает ЦМУ Бердска
ЦМУ закупает бензин и дизельное топливо для своей техники

Объявил электронные торги по поиску поставщика зимнего дизельного топлива экологического класса не ниже К5 и автомобильного бензина АИ-92 экологического класса не ниже К5 Центр муниципальных услуг Бердска. Вчера, 10 марта, комиссия по рассмотрению заявок допустила всех 4 участников аукциона к конкурсу. Имя победителя станет сегодня, 11 марта.

Победитель должен будет поставить 90 тыс. литров зимнего дизельного топлива, а также 30 тыс. литров автомобильного бензина АИ-92. Такое количество топлива рассчитано с даты подписания контракта по 30 сентября 2020 года.

При этом поставка товара должна осуществляться путем заправки автотранспорта ЦМУ через сеть автозаправочных станций поставщика, расположенных в пределах границ Бердска. Но за исключением АЗС, расположенных на федеральной трассе Р 256. Предполагается использование топливных карт на заправку горюче-смазочными материалами, дающих право на получение ГСМ в указанных в топливных картах объемах и ассортименте.

Начальная и максимальная цена контракта — 6 015 000 рублей. Стоит отметить, что ЦМУ Бердска готов купить литр бензина АИ 92 за 43 рубля. В общей сложности на 1 290 000 рублей. А вот дизельное топливо обойдется подороже — 52.50 рублей за литр топлива. Всего на это вид топлива потратят 4 725 000 рублей.

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От редакции

Каким топливом заправляете свой автомобиль?

Горожанин, 11 марта 2020 10:11
Я готов за 5,0 млн. руб. поставить 90 литров зимнего дизельного топлива, а также 30 литров бензина.
Аноним, 11 марта 2020 10:41
ищи дурачков и рассуждай дальше лежа на диване...

расклад такой (цены ГПН):
- солярка нынче по 49,85
- 92 бензинчик по 41,40

49,85 х 90 000 + 41,40 х 30 000 = 5,729 млн рублей

Так что если у кого есть возможность сейчас затариться на заправке и до сентября хранить 120 тонн топлива - вперед, заработаете почти 300 тысяч за полгода (ну если конечно вас никто не переплюнет по ценам)

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