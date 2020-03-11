Расписание дачных автобусов в 2020 году в Бердске

По какому расписанию уедут с 18 апреля садоводы на дачи Бердска. (РАСПИСАНИЕ ДАЧНЫХ МАРШРУТОВ)

Дачники готовятся к летнему сезону

Сегодня, 11 марта, в газете «Курьер. Среда. Бердск» опубликовано расписание движения по муниципальным (сезонным) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам вы можете купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

Автобус №20 «Черемушки-Водозабор» начнет движение с 18 апреля, а закончит — 11 октября 2020 года. Также опубликовано расписание сезонного маршрута №23 «Микрорайон Юго-Восточный- Новое кладбище».