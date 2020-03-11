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Второй случай в истории: полностью излечился от ВИЧ житель Лондона

11:15 11.03.2020 Фото: Global Look Press
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Первым человеком в истории, официально победившим ВИЧ, считается Тимoти Рэй Браун, заразившийся в 1996 году.

Второй случай в истории: полностью излечился от ВИЧ житель Лондона
Мужчина излечился от ВИЧ, который диагностировали в 2003 году

Медики подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека. Как сообщает «Би-би-си», это живущий в Лондоне 40-летний Адам Кастильехо.

Справиться с заболеванием, диагностированным в 2003 году, мужчине помогла пересадка стволовых клеток костного мозга в рамках лечения рака, которым также страдал Кастильехо.

Отмечается, что донор обладал мутацией гена, которая ограждает от развития ВИЧ. После пересадки стволовых клеток эта особенность передалась Кастильехо.

По данным врачей, мужчина прекратил прием антиретровирусных препаратов больше 30 месяцев назад, а вирус в его анализах так и не появился вновь.

Первым человеком в истории, официально победившим ВИЧ, считается Тимoти Рэй Браун, заразившийся в 1996 году. Спустя 12 лет ему также пересадили стволовые клетки, а через три года в его крови не было обнаружено следов вируса.

В августе прошлого года сообщалось, что испанские исследователи нашли генную мутацию, которая защищает от ВИЧ-инфекции. Специалисты пришли к выводу, что возникающая в гене TNPO3 мутация приводит к развитию редкого заболевания — тазово-плечевой мышечной дистрофии, однако она также защищает больного от вируса иммунодефицита.

Источник: Известия

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