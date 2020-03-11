Ударил током маленького ребенка опасный столб в Орле

Малыш выжил после удара током

Следственными органами Следственного комитета России по Орловской области по сообщению региональных средств массовой информации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту получения электротравмы малолетним ребенком.

Предварительно установлено, что 9 марта 2020 года в Северном районе города Орла малолетний ребенок получил удар током от металлического столба, на котором располагалась открытая ниша с оголенными проводами. С места происшествия ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы надлежащего содержания объектов улично-дорожной сети. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет РФ