Одежда, техника, квартиры подорожают из-за падения курса рубля

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%.

Цены вырастут практически на всё

Немного импортозаместили

Зависимость России от импорта сегодня невелика, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По данным Росстата, в 2019 году доля иностранных непродовольственных товаров на российском розничном рынке составляет около 36%, на зарубежные продукты питания приходится не больше 21%, сказала «Известиям» заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари») Наталья Мильчакова. Однако на некоторых рынках доля зарубежных товаров гораздо выше, чем в среднем по России, и превышает 40–45%. Речь идет о бытовой технике и электронике. По оценкам центра, на рынке смартфонов доля импорта достигает 80–90% совокупного объема продаж. Остальное приходится в основном на произведенную в России продукцию иностранных брендов.

Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян считает, что импортозамещение в России в целом состоялось, тем не менее проблемы есть, и достаточно серьезные. По его мнению, среди отраслей, которые как минимум частично успешно заместили импортную продукцию, — автопром, военно-промышленный и транспортные комплексы, металлургия и другие. Хуже справились с такой задачей строительный и потребительский секторы (особенно в части потребительской электроники), IТ и фармацевтика.

— Потому можно ожидать, что c последних скачков курса рубля цены могут подняться на 10–15% на лекарственные препараты и другие фармацевтические изделия, — уверен Нарек Авакян. — Стоимость потребительской электроники может вырасти в пределах 20%, а в автомобилестроении — максимум на 5%.

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев считает, что импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, в среднем могут подорожать еще больше — до 30% по ряду позиций. Но такой рост, вероятно, будет неравномерным, так как у аптечных сетей и изготовителей запасы продукции разные: у некоторых до начала апреля, у других до конца года.

Минпромторг уверен, что отечественные компании могут договориться с партнерами в Корее, Турции, Италии и ряде азиатских стран

По словам Натальи Мильчаковой, увеличение стоимости продукции на треть можно также ждать и на рынках детских товаров, а также одежды и обуви. Эти отрасли зависимы от поставок из Китая.

Эксперты отмечали и возможный рост цен на продукты питания. Впрочем, в Минсельхозе «Известиям» сказали, что повышения цен на основные категории продуктов не ожидают. Доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна, отметили в ведомстве. Некоторый рост цен возможен лишь на продукцию, которая в силу природных условий не производится в РФ, отметили в ведомстве.

Я перезвоню

По словам экспертов из «Альпари» и «БКС Брокер», цены на потребительскую электронику могут вырасти на 20%. Такого же прогноза придерживается и Наталья Мильчакова. Она считает, что повышение цен на 20–35% на импортную бытовую технику, электронику и гаджеты вполне возможно. Но этот рост потребители ощутят на себе не ранее второго полугодия, так как в настоящее время на складах товаров достаточно.

Цены на электронику будут расти в зависимости от курса рубля, и происходить это будет постепенно — с задержкой в 3–4 недели, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Аналитик TelecomDaily Илья Шатилин считает, что в цены производителей уже заложены возможные колебания курса. При этом из-за эпидемии коронавируса отмечен дефицит на рынке комплектующих, нарушены производственные процессы и логистические поставки. Это приведет к небольшому дефициту, что спровоцирует дополнительный рост цены на электронику, заключил эксперт.

В пресс-службе «Связного» сообщили, что в настоящий момент ритейлер не получал официальных сообщений от партнеров о повышении стоимости на продукцию. А в «М.Видео» и «Эльдорадо» отметили, что продолжают плановые распродажи и цены на технику также не меняли.

Генеральный директор Lenovo в России Александр Катаев считает, что падение рубля повлияет на розничную стоимость устройств для конечных пользователей, однако эти изменения не будут мгновенными и резкими.

Цены отъезжают

По большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6–10%, сказал «Известиям» аналитик «Финама» Алексей Коренев. Повышение будет касаться всех машин, включая отечественную марку Lada. Ведь помимо использования импортных комплектующих в автомобилях российские заводы используют импортное оборудование — его нужно обслуживать, ремонтировать и заменять детали и компоненты, также приобретаемые за валюту, отметил он.

Эксперт считает, что отдельные автоконцерны воспользуются ситуацией и поднимут цены автомобилей значительно выше инфляции, мотивируя это ослаблением рубля. Насколько сильным будет подорожание на авторынке, станет ясно в ближайшие дни, считает он.

В случае если усилия ЦБ и Минфина увенчаются успехом, а национальная валюта укрепится до 68–70 рублей за доллар, можно будет ожидать корректировки ценников в автосалонах на 3–6%. Но если рубль продолжит снижение, то повышение, вероятнее всего, превысит порог в 10%, сказал он.

По словам исполнительного директора НП «Объединение автопроизводителей России» Игоря Коровкина, в первую очередь на 9–10% подорожают импортные машины, которые не собираются в России. Меньше всего ослабление рубля отразится на высоколокализованных брендах — Lada, Renault, Volkswagen, корейских Hyundai и Kia, сказал он «Известиям».

Заправят субсидиями: российской дорожной технике готовят господдержку

Программа рассчитана на вытеснение с рынка американских, европейских и китайских производителей

Отечественные производители сельскохозяйственной и специальной техники (дорожной, коммунальной) могут получить конкурентное преимущество перед импортными конкурентами, сообщили «Известиям» в ассоциации «Росспецмаш». Такая же ситуация наблюдалась после 2014 года: отечественные заводы нарастили объемы выпуска, увеличили долю в России, а также поставки на экспорт, отметил замдиректора ассоциации Вячеслав Пронин.

Дорого строить

При сохранении курса рубля на текущем уровне стоимость жилья может вырасти на 10–15%. При пессимистичном прогнозе (падение цен на нефть составит $20 за баррель) рост стоимости жилья может превысить 20% по итогам 2020 года. Быстрее всего на изменение конъюнктуры отреагируют новостройки, а за ними подорожает и «вторичка», сказал «Известиям» генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов.

Тенденцию подтвердила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. По ее оценкам, повышение курса доллара и увеличение цен на импорт в ближайшее время могут привести к одномоментному росту цен на новостройки в пределах 3–5%, считает она.

Управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко считает, что отрасль ждут скачок спроса на жилье и рост стоимости квадратного метра. Слабый рубль и пока еще самые низкие ипотечные ставки привлекают на рынок и инвесторов, и тех, кто приобретает квартиру для проживания.

–– Стремясь сохранить свои сбережения, постараются максимально быстро выйти на сделки и те, кто давно рассматривает покупку квартиры, ищет подходящие варианты и, например, получил одобрение ипотеки в банке, –– спрогнозировал он.

Застройщики будут пытаться ограничить возраставшие издержки за счет экономии на инженерных коммуникациях, в связи с чем на баланс управляющих и ресурсоснабжающих организаций будут передавать менее качественные материалы, которые потребуют больших расходов на их эксплуатацию, отметил независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук. По его словам, если из-за проблем нефтяного рынка в России ускорятся темпы инфляции, в 2021 году возможен рост тарифов ЖКХ более чем на 6–7%.

Не превысит целевой ориентир

Из-за волатильности на валютном рынке ускорение годовой инфляции начнется раньше, чем предполагалось. По итогам марта ее уровень ожидается в пределах 2,3–2,4% в годовом выражении, отметили в Минэкономразвития. В ведомстве «Известиям» сказали, что прогноз на 2020-й будет сделан в апреле. Последние оценки министерство анонсировало в сентябре 2019 года — тогда инфляция на этот год планировалась на уровне 3%.

В топ-30 банков «Известиям» отметили, что рост цен к концу 2020 года не превысит целевого значения в 4%. По оценкам директора департамента операций на финансовом рынке СКБ-банка Александра Кравцова, ослабление рубля может ускорить инфляцию на 0,5–1%, но по итогам 2020-го официальный прогноз не будет превышен.

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб — о приоритетах в фарминдустрии до 2030 года

Возврат к целевым 4% на конец года реален и ведет к вероятности повышения ключевой ставки, отметил главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Вряд ли регулятор дальше будет смягчать денежно-кредитную политику, добавил руководитель инвестиционного направления МКБ Валентин Журба.

Если договоренности ОПЕК+ не возобновятся в ближайшее время, а распространение вируса продолжится, то к концу года инфляция составит 5–6%, считает директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов. Главным фактором ее роста станет падение рубля и последующее удорожание импортных товаров, подтвердил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Другим фактором повышения инфляции может стать рост тарифов ЖКХ, а также тарифов на транспорт и в целом цен на продукты, добавил эксперт.

Источник: Известия





