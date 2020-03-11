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Труп 61-летнего мужчины обнаружили в квартире спасатели Бердска

10:55 11.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчанин долгое время не отвечал на стук в дверь и телефонные звонки — родные забеспокоились.

Труп 61 летнего мужчины обнаружили в квартире спасатели Бердска
Выезды спасателей часто сопряжены с деблокировкой входных дверей, за которыми бердчанам грозит опасность

Вызов с просьбой деблокировать дверь в квартире многоэтажки Микрорайона получили днем 10 марта сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

За помощью обратились бердчане, чей родственник проживал в данной квартире, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева. 61-летний бердчанин долгое время не отвечал на стук в дверь и телефонные звонки. Родные забеспокоились — не случилось бы чего. Вдруг ему плохо, и требуется помощь.

На место прибыли четверо спасателей и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. Вошли в квартиру и обнаружили мужчину без признаков жизни. Далее к своей работе приступили полицейские. Им предстоит выяснить причину смерти бердчанина.

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