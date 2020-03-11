Опасен ли коронавирус для беременных?

Доктор медицинских наук, акушер-гинеколог и академик РАН Марк Курцер в разговоре с телеканалом RT оценил угрозу коронавируса для беременных.
Курцер заявил, что по имеющимся данным, часть из которых предоставляют китайские врачи, беременные не относятся к группе риска.
«В настоящий момент в группе риска находятся люди старшего возраста, которые имеют сопутствующие заболевания, такие как, например, сахарный диабет», — заявил он.
При этом академик подчеркнул, что даже те люди, которые не входят в группу риска, не должны расслабляться, поскольку они все равно представляют опасность для окружающих.
Источник: РИА Новости