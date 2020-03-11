Почти два месяца спасают жизнь падающей в обмороки с температурой 39,5 3-летней Эльвире врачи Новосибирска и Бердска

Консилиум докторов состоялся, а врачи изменили тактику лечения. У ребенка больше месяца не было приступов. После лечения в стационаре, малышку будут наблюдать в стенах больницы.

3-летняя Эльвира находится под круглосуточным наблюдением врачей в областной больнице Новосибирска

Находится под круглосуточным наблюдением врачей маленькая Эльвира из Бердска. Девочка, напомним, с полутора лет страдает внезапными обмороками и высокой температурой. По словам мамы ребенка Ирины, ее дочь с такой симптоматикой каждый месяц попадала в реанимацию ЦГБ Бердска. Ирина рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 марта, как чувствует себя ребенок.

— Месяц и три недели мы так и лежим в областной больнице Новосибирска. Нас лечат, смотрят симптоматику. У врачей изменилась тактика лечения, консилиум докторов состоялся. Многие обследования нас еще ждут, но дочь уже не падает в обмороки и температура не поднимается. Врачи нашли причину такого состояния Эли. Но после лечения нас будут наблюдать в больнице, — рассказала Ирина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», малышка Эльвира падает в обмороки с фебрильными судорогами на протяжении 1,6 лет. Ее мама, Ирина Зонова, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что первые один год и три месяца у ее дочери не было проблем со здоровьем.

— Все началось в августе 2018 года. У Эли поднялась температура до 39 градусов. Мы вызвали врача, она поставил диагноз ОРВИ и назначила классическое лечение. Врач уехал, а через пять минут я услышала крик мужа: Эля потеряла сознание и не дышала. Мы вызвали скорую. Ее откачали. С тех пор мы проводим время в больнице каждый месяц. Доча продолжает терять сознание. Все это сопровождается высокой температурой и фебрильными судорогами, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Зонова 23 декабря. Сегодня девочке 3 года.

По словам женщины, доктора ставят много диагнозов ребенку. Есть основное заболевание — целиакия. Субклиническое заболевание — цитомегаловирусная инфекция. Но маме Эльвиры до сих пор не понятно — с чем связано повышение температуры и потеря сознания ее дочери. После наблюдения в стационаре доктора поставят 3-летней Эльвире окончательный диагноз.

— У нас были ежемесячные вспышки обмороков и высокой температуры. Больше месяца это не наблюдается. Огромную благодарность выражаю главному врачу ГБ Бердска Алле Дробинской, начмеду больницы Марату Зарипову, и главному детскому ревматологу Новосибирской области, заведующей педиатрическим отделением, врачу-педиатру Наталье Благитко. Она не осталась в стороне, а решилась заняться нами. Эти врачи начали разбираться в нашей ситуации. Я очень благодарна им. Эти люди участвуют сегодня в процессе лечения моего ребенка, — отметила Ирина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 марта.

Напомним, малышку с мамой госпитализировали в бердскую больницу еще 27 января для планового обследования. Но спустя неделю у девочки резко поднялась температура до 39,5 градусов. Как рассказала Ирина, местные врачи 3 февраля собрали консилиум. А после — направили в областную клинчисекую больницу Новосибирска.