10-13 марта во всех российских школах проведут всероссийские проверочные работы в 11-х классах

Выпускники должны продемонстрировать базовый уровень знания предмета

Более 12 тысяч школ РФ проведут всероссийскую проверочную работу по истории для одиннадцатиклассников, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Всероссийские проверочные работы (ВПР) по истории и химии для учащихся 11 классов пройдут в российских школах 10-13 марта… ВПР по истории проведут более 12 тысяч школ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проверочные работы проводятся по решению школы и предназначены для выпускников, не выбравших эти предметы для сдачи ЕГЭ. Каждая школа может выбрать для себя удобную дату проведения проверочной работы в отведенном интервале. Варианты работ для каждой школы будут генерироваться автоматически из банка ВПР.



Проверочная работа по истории включает в себя 12 заданий, на ее выполнение отводится 90 минут. Они включают задания по истории России с древнейших времен до наших дней, а также по истории и культуре родного края.«ВПР по химии пройдет в 10,5 тысячи школ. Она включает в себя 15 заданий, на выполнение которых отводится 1 час 30 минут (90 минут)», — добавляют в пресс-службе.Работа по химии условно разделена на четыре блока: «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Методы познания химии. Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь».Уточняется, что выпускники должны продемонстрировать базовый уровень знания предмета: составить уравнение химической реакции, смоделировать химический эксперимент на основании его описания, объяснить обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и строением.При выполнении ВПР по химии можно использовать периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов, непрограммируемый калькулятор.Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по итогам обучения в каждом классе. ВПР проводятся для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата.В 2020 году ВПР проходят для учащихся 4 – 8 классов и 11-х классов. Всего в ВПР в этом году примут участие около 6,5 миллиона школьников из примерно 37 тысяч школ.

Источник: sn.ria.ru