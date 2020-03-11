10-13 марта во всех российских школах проведут всероссийские проверочные работы в 11-х классах

Более 12 тысяч школ РФ проведут всероссийскую проверочную работу по истории для одиннадцатиклассников, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
«Всероссийские проверочные работы (ВПР) по истории и химии для учащихся 11 классов пройдут в российских школах 10-13 марта… ВПР по истории проведут более 12 тысяч школ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проверочные работы проводятся по решению школы и предназначены для выпускников, не выбравших эти предметы для сдачи ЕГЭ. Каждая школа может выбрать для себя удобную дату проведения проверочной работы в отведенном интервале. Варианты работ для каждой школы будут генерироваться автоматически из банка ВПР.
«ВПР по химии пройдет в 10,5 тысячи школ. Она включает в себя 15 заданий, на выполнение которых отводится 1 час 30 минут (90 минут)», — добавляют в пресс-службе.
Работа по химии условно разделена на четыре блока: «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Методы познания химии. Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь».
Уточняется, что выпускники должны продемонстрировать базовый уровень знания предмета: составить уравнение химической реакции, смоделировать химический эксперимент на основании его описания, объяснить обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и строением.
При выполнении ВПР по химии можно использовать периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов, непрограммируемый калькулятор.
ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата.
В 2020 году ВПР проходят для учащихся 4 – 8 классов и 11-х классов. Всего в ВПР в этом году примут участие около 6,5 миллиона школьников из примерно 37 тысяч школ.
Источник: sn.ria.ru