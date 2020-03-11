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Образование / Общество

Владимир Путин: Умение работать в команде — главное качество специалиста в современном мире

14:44 11.03.2020 Фото: pixabay.com
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Вы знаете, что касается индивидуального обучения, оно все больше и больше распространяется у нас, и здесь можно действительно добиться качественного образования. Но есть некоторые элементы, которые нужно учитывать. — сказал Путин.

Владимир Путин: Умение работать в команде главное качество специалиста в современном мире
Одним из серьезных конкурентных преимуществ сегодняшних и будущих специалистов является умение работать в команде

Умение работать в команде является серьезным конкурентным преимуществом специалистов в современном мире, считает президент РФ Владимир Путин.
Одна из участниц встречи главы государства с представителями общественности Ивановской области рассказала, что в связи с недостаточным количеством школ в Иваново они с мужем приняли решение, что их семилетняя дочь будет получать дистанционное образование.

«Вы знаете, что касается индивидуального обучения, оно все больше и больше распространяется у нас, и здесь можно действительно добиться качественного образования. Но есть некоторые элементы, которые нужно учитывать. Одним из серьезных конкурентных преимуществ сегодняшних и будущих специалистов является умение работать в команде. Это вот абсолютно уже установленный медицинский факт», — сказал Путин.

По его мнению, можно получать индивидуальное образование, не в школе, но на этот аспект все же стоит обращать внимание.

«Умение работать в коллективе, в команде, эффективно себя проявлять, использовать то, что тебе дают твои коллеги, окружающие, и самому вносить вклад в общий результат коллектива является важнейшим в современных условиях, а с учетом развития науки, современных технологий, является важнейшим конкурентным преимуществом классного специалиста»

Он также поручил проработать вопрос строительства новых школ в регионе.
Путину рассказали, что последняя новая школа в Иваново была построена в 1990 году, и количество учеников в классах зачастую достигает 32 человек. В этом году в городе завершится строительство новой школы, планируется начать строительство еще двух, но этого недостаточно. Школьников в Ивановской области становится все больше, и сохранится проблема второй смены, рассказали президенту. «Посмотрите, пожалуйста», — сказал Путин.

Источник: РИА Новости

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