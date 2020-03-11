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Погибли 4 человека в страшной аварии микроавтобуса и фуры в Ростовской области

12:00 11.03.2020 Фото: pixabay.com
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Всего в микроавтобусе находилось девять человек, включая водителя.

Погибли 4 человека в страшной аварии микроавтобуса и фуры в Ростовской области
ДТП произошло на трассе

Микроавтобус и фура столкнулись в Ростовской области: четыре человека погибли, пять пострадали, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Сообщается, что 11 марта в 03.40 в МЧС на 869 километре трассы М-4 «Дон» водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro столкнулся с впереди идущей фурой.
«Всего в микроавтобусе находилось девять человек, включая водителя. В результате ДТП пострадали девять человек, из них погибло четыре человека, пять человек доставлены ЦРБ Миллеровского района», — говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости

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