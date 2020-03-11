Помогать школьникам с низкой успеваемостью призвал министр просвещения Сергей Кравцов

Министерство просвещения считает, что для повышения качества российского школьного образования необходимо не только работать с талантливыми детьми, но и сделать акцент на помощи школьникам, у которых есть проблемы с успеваемостью.

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Министерство просвещения считает, что для повышения качества российского школьного образования необходимо не только работать с талантливыми детьми, но и сделать акцент на помощи школьникам, у которых есть проблемы с успеваемостью, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«По национальному проекту у нас задача войти в десятку стран мира по качеству школьного образования… Мы видим, что нужно делать акцент не только на работу с талантливыми детьми, что, безусловно, будет являться и является одним из приоритетов в работе министерства просвещения, но с детьми, которые испытывают трудности с обучением», — заявил Кравцов на заседании комитета по образованию, науке и культуре Совфеда.

Он также отметил, что Рособрнадзор провел полный анализ по каждой школе, где и по какому предмету есть проблемы с обучением. По этому признаку школы разделены на три категории — «зеленые», «желтые», в которых необходима методическая помощь по ряду предметов, и «красные», в которых требуется точная работа с учениками, поддержка учителей.

Источник: РИА Новости