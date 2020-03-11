Жена Джигана не хочет жить: Известный рэпер сбрил брови и угодил в психбольницу

На днях рэпер Джиган устроил для многомиллионной армии своих поклонников прямой эфир, чтобы показать, как он выпивает и ругается матом. А сегодня артист сообщил, что проходит лечение в реабилитационном центре Palm Beach Shores Rehab.

Надеемся, что Джигану окажут профессиональную помощь и в скором времени в их семье все наладится

Международный женский день 2020 года Оксане Самойловой запомнится на всю жизнь, несмотря на то, что праздничный день превратился в страшный сон. Всему виной скандальные выходки ее мужа.

На днях рэпер Джиган устроил для многомиллионной армии своих поклонников прямой эфир, чтобы показать, как он выпивает и ругается матом. А сегодня артист сообщил, что проходит лечение в реабилитационном центре Palm Beach Shores Rehab.

По слухам, в рехаб артист угодил из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам. Откровения мужа Осканы Самойловой можно посмотреть в Инстаграм-сторис. В видео рэпера не узнать — многодетный отец сбрил брови и бороду.



Вот вы говорите: «Наркоман», но мне все равно. Я в психушке, здесь меня лечат, хорошо кормят, у меня даже бассейн есть. Я в психушке, психбольной!

Многодетная мама Оксана Самойлова прямо комментировать ситуацию не стала, однако ясно дала понять, что у нее нет желания что-либо делать. Такой пост появился у нее в сторис сегодня.



Я просто не хочу просыпаться в этот мире.

Надеемся, что Джигану окажут профессиональную помощь и в скором времени в их семье все наладится. Напомним, 18 февраля у Джигана и Самойловой родился сын. Мальчик появился на свет в Майами, США. Также пара воспитывает трех дочерей.

Источник: hochu.ua