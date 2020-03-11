Когда сыграть свадьбу в 2020 году? Астролог принцессы Дианы назвал самые счастливые даты

Несмотря на то, что этот год — високосный, вряд ли многих пар этот факт остановит от того, чтобы узаконить отношения. Если свадьба в 2020 году уже есть в планах, читайте в нашем материале о самых подходящих для этого датах.
Так, появилась информация от любимого астролога принцессы Дианы — Дебби Франк. К ней одна из самых влиятельных женщин мира регулярно обращалась за советом, и Франк до сих пор считается одной из самых знаменитых в Великобритании в этой сфере.
Она же составила рейтинг самых удачных дат 2020 года для замужества. Берите следующую информацию себе на заметку.
Следующая дата — 3 июня, особенно она подходит всем романтикам.
12 сентября — день, когда исполняются мечты.
Наиболее дачные браки будут заключены в декабре 2020 года. Она советует жениться 14, 15 и 21 декабря.
Так что если планируете свадьбу, берите эту информацию себе на заметку.
Источник: hochu.ua