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Когда сыграть свадьбу в 2020 году? Астролог принцессы Дианы назвал самые счастливые даты

14:06 11.03.2020 Фото: pixabay.com
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Первыми удачными днями для свадеб в этом году будут 4 и 5 апреля. Вторая дата идеально подходит всем, а в первую — тем, кому важен опытный мужчина.

Когда сыграть свадьбу в 2020 году? Астролог принцессы Дианы назвал самые счастливые даты
Наиболее дачные браки будут заключены в декабре 2020 года

Несмотря на то, что этот год — високосный, вряд ли многих пар этот факт остановит от того, чтобы узаконить отношения. Если свадьба в 2020 году уже есть в планах, читайте в нашем материале о самых подходящих для этого датах.
Так, появилась информация от любимого астролога принцессы Дианы — Дебби Франк. К ней одна из самых влиятельных женщин мира регулярно обращалась за советом, и Франк до сих пор считается одной из самых знаменитых в Великобритании в этой сфере.

Она же составила рейтинг самых удачных дат 2020 года для замужества. Берите следующую информацию себе на заметку.

Первыми удачными днями для свадеб в этом году будут 4 и 5 апреля. Вторая дата идеально подходит всем, а в первую — тем, кому важен опытный мужчина.

Следующая дата — 3 июня, особенно она подходит всем романтикам.

12 сентября — день, когда исполняются мечты.

Наиболее дачные браки будут заключены в декабре 2020 года. Она советует жениться 14, 15 и 21 декабря.
Так что если планируете свадьбу, берите эту информацию себе на заметку.

Источник: hochu.ua

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