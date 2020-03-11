Поражают 40-летних: 2 коварных болезни людей за 40

Проблемы с сердечной мышцей возникают на фоне физиологического сужения сосудов после 40 лет. Это приводит к замедлению тока крови и сбоям в работе сердца. По этой же причине часто развивается хроническая гипертония после 40.

Проблемы с сердечной мышцей возникают на фоне физиологического сужения сосудов после 40 лет

Возрастные изменения в организме часто приводят к развитию определенных заболеваний. Поэтому с возрастом нужно тщательнее следить за состоянием здоровья и проходить регулярное медицинское обследование.

Так, некоторые болезни «любят» людей, перешагнувших сорокалетний рубеж. В статье приводятся заболевания, которые чаще всего диагностируются в таком возрасте.

Заболевания сердечно-сосудистой системы

Проблемы с сердечной мышцей возникают на фоне физиологического сужения сосудов после 40 лет. Это приводит к замедлению тока крови и сбоям в работе сердца. По этой же причине часто развивается хроническая гипертония. Эта болезнь значительно помолодела за последние десятилетия. Если вы моложе сорока, но уже испытываете проблемы с давлением, не отмахивайтесь от них, а обязательно посетите лечащего врача и пройдите обследование.

Сахарный диабет

К этому заболеванию ведет целая цепочка факторов. Как правило, жизненная активность после 40 лет снижается. Образ жизни становится малоподвижным, что может повлечь за собой появление избыточной массы тела и развитие ожирения. Люди с ожирением входят в группу риска по диабету. У людей старше сорока в большинстве случаев диагностируется диабет второго типа.

Медики считают, что многие люди живут с этой болезнью, даже не подозревая о ней. Чтобы своевременно выявить заболевание и держать его под контролем, нужно регулярно проходить лабораторную диагностику.

Не смертельное, даже не опасное, но крайне неприятное заболевание. Развивается оно на фоне гормональных изменений, происходящих в организме после 40 лет. Важно не упустить момент и обратиться к медикам в самом начале выпадения волос, чтоб не допустить тотального облысения.

Источник: therussiantimes.com