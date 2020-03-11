Зарезал бабушку внук-токсикоман из-за замечания в Новосибирской области

Куйбышевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства 88-летней женщины, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
01 января 2020 около 7 часов утра в городе Куйбышеве в частном доме было обнаружено тело пожилой 88-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями в области тела.
В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» на следующий день был установлен 21-летний подозреваемый, которым оказался внук потерпевшей.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что внук потерпевшей на кануне Нового года пришел к бабушке на помощь в уборке снега. Молодой человек был токсикоманом, и после очередного вдыхания паров лака, в который раз выслушал упреки бабушки о его пагубной привычке. Будучи раздраженным данной беседой, злоумышленник, схватив кухонный нож, нанес пожилой женщине многочисленные удары по телу, от которых она скончалась на месте происшествия.
После установления и доставления злоумышленника к следователю, ему было предъявлено обвинение в совершении убийства и судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.