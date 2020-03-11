Зарезал бабушку внук-токсикоман из-за замечания в Новосибирской области

Убийство произошло в первый день 2020 года.

От бабушки не осталось живого места

Куйбышевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства 88-летней женщины, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

01 января 2020 около 7 часов утра в городе Куйбышеве в частном доме было обнаружено тело пожилой 88-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями в области тела.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» на следующий день был установлен 21-летний подозреваемый, которым оказался внук потерпевшей.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что внук потерпевшей на кануне Нового года пришел к бабушке на помощь в уборке снега. Молодой человек был токсикоманом, и после очередного вдыхания паров лака, в который раз выслушал упреки бабушки о его пагубной привычке. Будучи раздраженным данной беседой, злоумышленник, схватив кухонный нож, нанес пожилой женщине многочисленные удары по телу, от которых она скончалась на месте происшествия.

После установления и доставления злоумышленника к следователю, ему было предъявлено обвинение в совершении убийства и судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следственный комитет Новосибирской области