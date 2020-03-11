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Морят голодом и избивают 8-летнего мальчика родители в Омске. Он побирается на улице

14:45 11.03.2020 Фото: pixabay.com
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Мальчик утверждает, что его бьют родители.

Морят голодом и избивают 8 летнего мальчика родители в Омске. Он побирается на улице
Мальчик просит деньги на еду у прохожих

В паблике «Подслушано в Таре» в соцсети «ВКонтакте» местные жители рассказали о мальчике, который каждый день стоит у продуктового магазина и просит у прохожих деньги.

Маленькому попрошайке на вид около восьми лет. О себе он рассказывает, что живет в многодетной семье, а его родители пьют и бьют его. Попрошайничество – его способ заработка, так как дома «нечего есть».

Жители Тары забили тревогу и попросили органы опеки обратить внимание на мальчика. Однако в комментариях быстро нашлись знакомые семьи. По их словам, семья мальчика вполне благополучная, хоть и бедная. Родители не пьют, детей в семье действительно много, но они не голодают. Мальчик попрошайничает ради карманных денег.

В пресс-службе омской полиции отреагировали на публикацию в СМИ. По данным правоохранительных органов, личность ребенка установлена. Им оказался 8-летний мальчик, проживающий в многодетной семье. Родители, помимо него воспитывают 7 детей. Ранее на профилактических учетах семья не состояла.

В настоящее время с мальчиком, а также с его родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Устанавливаются причины девиантного поведения. Также сотрудниками полиции будет проверена информация о совершении противоправных действий в отношении ребенка.

Источник: om1.ru

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