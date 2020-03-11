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Мощный финансовый кризис идёт в Россию, прогнозируют аналитики

15:00 11.03.2020 Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Рассчитываемый агентством индекс финансового стресса достиг 3,12 пункта

Мощный финансовый кризис идёт в Россию, прогнозируют аналитики
Кризис может затронуть все сферы экономики

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта. Об этом сообщается на сайте агентства.

Среди негативных факторов, которые повлияли на сложившуюся ситуацию, эксперты агентства называют вспышку коронавируса, оказывающую негативное воздействие на мировую экономику, и спрос на нефть.

АКРА указывает, что из-за падения нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+ рубль существенно ослаб, а котировки на российском фондовом рынке снизились.

При этом на сайте агентства поясняется, что уровень индекса «не означает переход системы в состояние кризиса, а лишь указывает на повышенную вероятность реализации такого сценария». По данным АКРА, в начале 2016 года индекс превышал критическую отметку в 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало.

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex 9 марта превысил отметку в 75 рублей, курс евро поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

Торги на Московской бирже во вторник завершились снижением основных индексов на 8-13%, доллар и евро подорожали на 5-5,5%. Курс доллара к закрытию торгов по данным на 19:05 мск достиг 72,01 рубля, евро — 81,7 рубля (в течение дня они поднимались почти до 73 и 85 рублей). Таким образом, повторения «черного вторника» 2014 года, когда курсы валют на бирже за день подскочили на 38-48%, а курс евро достигал 100 рублей, не произошло.

Источник: ТАСС

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От редакции

Будет кризис?

Аноним, 11 марта 2020 15:19
НВР:
если последние 6 лет не сплошной долгоиграющий кризис, то что такое вообще-кризис?

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