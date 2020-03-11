Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма

Банты в тренде уже не первый сезон. Но для весны-лета 2020 года они подаются в несколько ином виде. Можно будет вплетать их в косы и для этого использовать стиль рококо.

Трендовые аксессуары добавят стильности в образ

Выглядеть красиво хочет всегда каждая женщина. В моду давно вернулись заколки и ободки, которые способны облегчить укладку волос. Трендовые аксессуары добавят стильности в образ.

Лента и бант

Банты в тренде уже не первый сезон. Но для весны-лета 2020 года они подаются в несколько ином виде. Модно будет вплетать их в косы и для этого использовать стиль рококо. Если в 2019 году применялся бархат, камни и золото, то в новом сезоне стоит отдать предпочтение легким тканям, шифону и тонким отделкам.

Гребешок

Он послужит красивой заколкой, если будет с изящными инкрустациями и камешками. Гребешки появились в моде благодаря возвращению рококо. Они позволяют удерживать волосы в модной прическе имеющей пробор наискосок. Можно использовать невидимки, но это банально, а гребешок будет смотреться изящно.

Тонкий ободок

Удобный в использовании аксессуар для волос можно применять по двум причинам: убрать волосы с глаз или соответствовать моде. Предоставляется выбор между одинарным ободком и состоящий из двух полосок, который дополнительно имеет украшения.

Коса дополненная ободком

Новый вариант укладки волос – это когда завязывается коса и обхватывается вокруг головы, а рядом надевается тонкий ободок. В итоге получается вид двойного ободка, похожий на викторианский стиль. Такие прически использовались в конце 19 века, стиль которых для 2020 года будет модным. Для тех, кто не может создать из собственных волос косу, можно использовать текстильную ее имитацию.

Матерчатая резинка

К помпезным аксессуарам присоединились обыкновенные матерчатые резинки для волос. Они были востребованы несколько лет назад. Отличает от того периода то, что их нужно носить по несколько штук сразу. Предпочтение нужно отдать резинкам из легких прозрачных тканей в пудровых оттенках. Главное, чтобы их расцветка была в нежных тонах.

Цветы в волосах

Флористика присутствует не только в одежде, она будет модным аксессуарам и для заколок. Такими заколками можно закалывать не только помпезные прически, но и обыкновенные укладки. Не обязательно такую идею использовать повседневно, а вот на исключительный случай цветок в волосах сможет выделить из общей толпы.

Заколки со стразами

С прошлых модных сезонов осталось использование заколок со стразами. Они находятся в тренде. Чтобы как-то разнообразить прошлый стиль лучше использовать богемные версии аксессуара. В моде будут простые геометрические формы и лаконичность, а также заколки с подвесками. Это ассоциируется с бахромой, которая вошла в моду. Поэтому такие заколки актуальны для летнего сезона 2020 года.

Широкий ободок

Толстый ободок – камбэк сезона. Они встречаются в хрониках стритстайла, в своем первоначальном виде. С того времени началось его массовое использование. Можно использовать ободок любой расцветки.

Тюрбан или чалма

Все аксессуары для волос, которые имитируют чалму стали модными из-за не так давно используемых узлов и цепей. Они остались в бижутерии, а чалма стала модной для волос. Чтобы оставаться на пике моды, нужно использовать данный аксессуар выполненный в горошек, цветочек, коже, золоте, нюдовых оттенках.

Источник: rsute.ru