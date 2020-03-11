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Красота / Общество

Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма

17:19 11.03.2020 Фото: rsute.ru
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Банты в тренде уже не первый сезон. Но для весны-лета 2020 года они подаются в несколько ином виде. Можно будет вплетать их в косы и для этого использовать стиль рококо.

Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма
Трендовые аксессуары добавят стильности в образ

Выглядеть красиво хочет всегда каждая женщина. В моду давно вернулись заколки и ободки, которые способны облегчить укладку волос. Трендовые аксессуары добавят стильности в образ.

Лента и бант

Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма

Банты в тренде уже не первый сезон. Но для весны-лета 2020 года они подаются в несколько ином виде. Модно будет вплетать их в косы и для этого использовать стиль рококо. Если в 2019 году применялся бархат, камни и золото, то в новом сезоне стоит отдать предпочтение легким тканям, шифону и тонким отделкам.

Гребешок

Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма

Он послужит красивой заколкой, если будет с изящными инкрустациями и камешками. Гребешки появились в моде благодаря возвращению рококо. Они позволяют удерживать волосы в модной прическе имеющей пробор наискосок. Можно использовать невидимки, но это банально, а гребешок будет смотреться изящно.

Тонкий ободок

Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма

Удобный в использовании аксессуар для волос можно применять по двум причинам: убрать волосы с глаз или соответствовать моде. Предоставляется выбор между одинарным ободком и состоящий из двух полосок, который дополнительно имеет украшения.

Коса дополненная ободком

Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма

Новый вариант укладки волос – это когда завязывается коса и обхватывается вокруг головы, а рядом надевается тонкий ободок. В итоге получается вид двойного ободка, похожий на викторианский стиль. Такие прически использовались в конце 19 века, стиль которых для 2020 года будет модным. Для тех, кто не может создать из собственных волос косу, можно использовать текстильную ее имитацию.

Матерчатая резинка

Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма

К помпезным аксессуарам присоединились обыкновенные матерчатые резинки для волос. Они были востребованы несколько лет назад. Отличает от того периода то, что их нужно носить по несколько штук сразу. Предпочтение нужно отдать резинкам из легких прозрачных тканей в пудровых оттенках. Главное, чтобы их расцветка была в нежных тонах.

Цветы в волосах

Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма

Флористика присутствует не только в одежде, она будет модным аксессуарам и для заколок. Такими заколками можно закалывать не только помпезные прически, но и обыкновенные укладки. Не обязательно такую идею использовать повседневно, а вот на исключительный случай цветок в волосах сможет выделить из общей толпы.

Заколки со стразами

Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма

С прошлых модных сезонов осталось использование заколок со стразами. Они находятся в тренде. Чтобы как-то разнообразить прошлый стиль лучше использовать богемные версии аксессуара. В моде будут простые геометрические формы и лаконичность, а также заколки с подвесками. Это ассоциируется с бахромой, которая вошла в моду. Поэтому такие заколки актуальны для летнего сезона 2020 года.

Широкий ободок

Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма

Толстый ободок – камбэк сезона. Они встречаются в хрониках стритстайла, в своем первоначальном виде. С того времени началось его массовое использование. Можно использовать ободок любой расцветки.

Тюрбан или чалма

Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма

Все аксессуары для волос, которые имитируют чалму стали модными из-за не так давно используемых узлов и цепей. Они остались в бижутерии, а чалма стала модной для волос. Чтобы оставаться на пике моды, нужно использовать данный аксессуар выполненный в горошек, цветочек, коже, золоте, нюдовых оттенках.

Источник: rsute.ru

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