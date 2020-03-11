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Осквернили надписями резиденцию Папы Римского туристки из Украины

15:30 11.03.2020 Фото: classpic.ru
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На средневековой фреске авторства Рафаэля появилась надпись.

Осквернили надписями резиденцию Папы Римского туристки из Украины
Ватикан пока никак не отреагировал на поступок туристок

Украинские радикалы, которые оскверняют и сносят советские памятники по всей стране, теперь кажется добрались до Ватикана и шедевров Рафаэля.

На средневековой фреске его авторства появилась надпись.

Некие Тамара и Лена из Винницы нацарапали на шедевре свои имена. Фреска расположена в официальной резиденции Папы Римского, она украшает его бывший рабочий кабинет. Весь комплекс фресок — очень ценный, так как считается одним из величайших творений искусства Ренессанса в целом и Рафаэля в частности.

Источник: РЕН ТВ

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