На «троечку с минусом» оценил отношения США и России Путин

Путин верит в будущее отношений США и России

Уровень отношений между Россией и США сейчас можно оценить «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке», считает президент РФ Владимир Путин.

«Ну, где-то на троечку», — ответил он в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» на просьбу оценить нынешние отношения двух стран по пятибалльной шкале. Он уточнил, что речь идет о промежутке «между двойкой и тройкой», но «ближе к тройке все-таки». В качестве примеров положительных моментов в российско-американских отношениях Путин привел сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также рост в последние два года взаимного товарооборота.

При этом российский лидер выразил несогласие с тезисом, что у американской нации могут быть особые права на международной арене. Он напомнил, что об этом ранее говорил бывший в то время президентом США Барак Обама. «Он уже сказал, что американцы — это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир, я с этим не могу согласиться», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что «Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами». «И поэтому говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется, абсолютно неоправданно», — заключил президент РФ.

Отношения с лидерами США

Говоря о своих отношениях с американскими президентами, Путин рассказал, что они с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом обращаются друг к другу по имени. «Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом», — сказал российский лидер.

Он затруднился сказать, с кем из американских президентов, начиная с покинувшего Белый дом в январе 2001 года Билла Клинтона, ему было комфортнее общаться. «У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения», — отметил Путин. В частности, он вспомнил «добрые отношения» с Джорджем Бушем — младшим, занимавшим президентский пост в 2001-2009 годах.

Путин и Трамп, занявший пост президента Соединенных Штатов в январе 2017 года, несколько раз встречались на полях крупных международных форумов, один раз — в июле 2018 года в Хельсинки — провели полноценный двусторонний саммит. Также лидеры более 10 раз говорили по телефону. Последняя на данный момент встреча президентов РФ и США состоялась в июне 2019 года на полях саммита Группы двадцати в Осаке.

Источник: ТАСС