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Красота / Общество

Как при помощи маникюра активировать перемены в своей жизни?

23:05 11.03.2020 Фото: pixabay.com
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Для привлечения здоровья советуют накрасить другим оттенком большой палец. Указательный отвечает за человеческую удачу и успех. Контрастный цвет на среднем пальце привлекает богатство.

Как при помощи маникюра активировать перемены в своей жизни?
Кричащие оттенки разрушают энергетическое поле человека, нарушают гармонию

При помощи маникюра можно активировать перемены в своей жизни. Для этого стоит подобрать правильный оттенок лака, а также рисунок. Положительная энергия помогает в разной сфере жизни, как в любовных отношениях, так и в работе.

Маникюр может привлечь как положительную, так и негативную энергию в жизнь девушек. Советуют правильно подбирать оттенок будущей ногтевой пластины. Цвета могут быть как с положительной, так и с негативной энергетикой, всё зависит от того, какую палитру человек выбирает. По оттенку можно определить, какие существуют проблемы в жизни девушек.

Черный – данный оттенок очень тяжелый, может повлиять на будущее. Советуют уделять внимание больше желтым, красным, зеленый или синим оттенкам, они способны улучшить настроение и привлекают в дом достаток, счастье и семейное благополучие.

Кричащие оттенки разрушают энергетическое поле человека, нарушают гармонию.

Для привлечения здоровья советуют накрасить другим оттенком большой палец. Указательный отвечает за человеческую удачу и успех. Контрастный цвет на среднем пальце привлекает богатство.

Безымянный – это любовь и счастье в личной жизни.

Мизинец – помогает найти общий язык с окружающими людьми.

Для усиления энергетического эффекта советуют уделять внимание знаку зодиака.

Телец, Дева и Козерог относят к стихии Земли, поэтому для положительной энергии советуют наносить на ногтях рисунки, которые относят к растениям. Можно подобрать фактурный маникюр.

Овен, Лев, Стрелец – стихия Огня. Для декора советуют использовать симметричные элементы, это могут быть палочки, линии.

Скорпион, Рак, Рыбы – водные знаки зодиака, поэтому для положительной энергии и счастья в личной жизни советуют наносить блёстки золотого и серебряного оттенка.

Близнецы, Водолей и Весы – относят к стихии Воздуха, поэтому им отлично подходят узоры, ромбы, кружево с плавными переходами.

Источник: rsute.ru

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