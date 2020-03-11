75 лет Победы: Салютом завершится праздник 9 мая в Бердске

Культурные и спортивные события в Бердске в 2020 году посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С каждым годом увеличивается число участников «Бессмертного полка»

— День Победы – это, пожалуй, единственное, что в настоящее время объединяет всех. Независимо от возраста, политических пристрастий или социального положения. Память сохраняется в сердцах и семьях.

Все мероприятия( фестивали, конкурсы, акции, концертные программы), посвященные Году памяти и Славы, проводятся под единым девизом «Наша победа ради жизни» и в рамках реализации областного проекта «75 дней до Победы»,- рассказала на оргкомитете «Победа» 11 марта директор отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко.

С февраля проходят уроки мужества, вечера-встречи в библиотеках города.

Марафон чтения «Прочти книгу о войне»:

Прочти 3 книге о войне и получи звездочку на формуляр. Прочти 5 книг о войне и получи георгиевскую ленточку. ( февраль-май).

Акция «Песни памяти на стадионах» ( начали в феврале и до конца года)

предлагается на открытие значимых спортивно-массовых мероприятий исполнение песен военных лет( первое исполнение было на «Лыжне России»)

В феврале направлены материалы по проекту 75 историй Победы- Воспоминания Петровой -Ходасевич З.Г. (была медсестрой на фронте, спасла бердчанина под г.Белым, с которым встретились в 1946 году в Бердске)



Воспоминания Лытаевой В.И. ( в годы войны работала на швейной фабрике)

Межрегиональные соревнования, памяти Героя России капитана И. Лелюха и полковника Ю.А. Мокрова по художественной гимнастике с 19 по 21 марта ОфКиС.

С 19 по 23 марта пройдет городская профильная смена для курсантов патриотических клубов и юнармейских отрядов «Бердская дружина», 21-22 марта выездная школа молодежного актива «РеалиЯ», в апреле молодежная акция «Кислород».

24 марта будет запущен мультимедийный проект «Бердск воевал» в Бердском историко-художественном музее.

Подготовлен перевод материалов персональных архивов и воинских писем в электронный формат: подготовлено 142 персональных электронных архива и 152 электронных воинских письма.

Уже сейчас идет активная запись горожан и учащихся на экскурсии.

Также БИХМ участвует в подготовке передвижной выставки Новосибирского краеведческого музея «Художники-фронтовики» ( Хомков, Барышев)

23 апреля состоится Юбилейный концерт Хора ветеранов войны и труда « Красная гвоздика» в ГДК.

Фестиваль ГТО, в рамках комплексной Спартакиады дошкольников города Бердска, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг (апрель-май)

Также 24 апреля состоится «Диктант Победы», в СОШ № 2.

30 апреля в наш город приходит поезд «За духовное возрождение России», это ряд мероприятий, которые направлены на патриотическое воспитание.

Турнир по бочча среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945( май)

Фестиваль по скандинавской ходьбе, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.(май-июль)

Турнир по мини-футболу среди дворовых команд, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг(май)

3 или 4 мая в 12:00 часов состоится торжественный прием Главой города ветеранов и участников Великой Отечественной войны.



03 мая концерт под названием «Навстречу 75-летию Победы», на ж/д вокзале.Далее продолжит тематическую программу городское торжественное мероприятие, которое пройдет 6 мая в 16:00 во ДК «Родина».

7 мая пройдет легкоатлетическая эстафета, которая подготовлена ОФКиС.

Кубок города Бердска по волейболу, посвященный Дню Победы в ВОВ-с 6 по 9 мая в Доме спорта «Авангард»..

Накануне Дня Победы 8 мая в 21:00 на Мемориале Славы состоится Всероссийская акция «Свеча Памяти». Организатор мероприятия отдел по делам молодежи. Свыше 1000 бердчан приходят к Мемориалу Славы, чтобы зажечь свечу в память о погибших на войне и умерших в мирное время ветеранах.

Яркая череда мероприятий будет ждать бердчан непосредственно 9 мая.

В 11-00 на Мемориале Славы начнется Час Памяти, в которой примут участие ветераны, официальные делегации предприятий организаций города, военно-патриотические клубы, жители города.

Торжественное построение и парад Победы на главной городской площади начнется в 13-00. Командовать парадом традиционно будет главный военком города Андрей Копачев. В торжественном строю пройдут сотрудники МЧС, участники локальных войн, кадеты и представители военно-патриотических клубов, курсанты НВВКУ и НВИ им. Яковлева.

В 13-30 начнет свое движение Бессмертный полк.

Традиционные мероприятия: Реконструкция военных событий, посвященная в этом году Герою Советского Союза Петру Парфеновичу Барабашову.,флешмоб «День Победы»,акция «Рекорд Победы», интеллектуальная викторина «Война глазами поколений», мастер –класс ВПК «Единство» «Молодежь помнит».



В это же время традиционный концерт на ступенях БИХМ.

В сквере Парка Победы традиционно разместится Победный привал с медсанбатом, песнями под гармошку. Организатором является Городской центр культуры и досуга.

В ГПКиО с 17:00 до 19:00 пройдет концертный марафон силами учреждений основного и допобразования и ГЦКиД.

В это же время большая и яркая концертная программа запланирована на площади ДК «Родина». В ней примут участие детские и взрослые творческие коллективы дворца.

Вечерняя праздничная программа на площади Горького начнется в 19:00.



Праздничный победный салют порадует бердчан в 22-00.

Но 9 мая мероприятия Года памяти с Славы не заканчиваются, они длятся до конца года.

30 мая Музейные патриотические чтения «Известные и неизвестные Герои Советского Союза в истории Бердска»

С 15 по 30 июня в городе Бердске в БИХМ будет работать выставка фронтовика Члена Союза художников СССР, заслуженного художника России Вениамина Карповича Чебанова.

ОФКиС: Турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Футбольное лето 2020», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.( июнь-сентябрь)

«ВелоБердск-2020», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.( июнь)

Чемпионат города Бердска по пляжному волейболу, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.( июнь-сентябрь)

Спортивный праздник водных и технических видов спорта, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.( июль)

День бега, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг( сентябрь)

Акции МК НСО:



-75 шагов до Победы мы открыли в городе Бердске 20 февраля городским торжественным мероприятием. ( 04.03- литературно-музыкальная композиция «А музы не молчали» салон «Тамара» БИХМ -70 чел;25.02- конференция библиотечных работников по патриотическому воспитанию- 40 чел)

— Всероссийский кинопоказ военных фильмов «Великое кино Великой страны»( ДК «Родина», ГЦКиД).-22 июня. «Судьба человека», приурочено к Дню памяти и скорби.

-75 историй будущего «Россия под мирным небом» ( конкурс чтецов уже есть положение) отвечают Государственные учреждения, подведомственные МК НСО.

— Поезд Победы – по маршруту Брест-Владивосток-Калининград пройдет агитационно-просветительский поезд, в состав которого входят интерактивные вагоны-музее: тематические композиции, посвященные Вов, инсталляции, отражающие жизнь страны во время войны-труд, спорт, культура, наука, искусство, образование. В Новосибирске 07.07-08.07.2020 и 22.08-23.08.2020

1. Отдел физической культуры и спорта проводит свои и традиционные мероприятия :Легкоатлетическая эстафета среди трудовых коллективов города Бердска, посвященная 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.( май)

2. Запустили новый проект

Городская Спартакиада «Семейные игры» среди семейных команд города Бердска, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

«Семейные игры — 2020» включают в себя 12 видов: «зимние веселые старты», плавание (эстафета), лыжные гонки, школа мяча, велокросс, «летние веселые старты», туриада (турслет), легкоатлетический кросс, дартс, фестиваль ГТО, «Триада» (дартс, полоса препятствия, кольцебросс), «спортивный квест», которые пройдут на различных спортивных объектах города Бердска 1 раз в месяц. Стоит отметить, что принять участие можно как в одном из видов, так и в нескольких, в общий зачет Спартакиады идут 8 из 12 видов.

Также пройдут традиционные концерты в санаториях и профилакториях города и области.

В 4 квартале 2020 года планируется издание сборника материалов «Сибирские писатели фронтовики».