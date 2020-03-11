На 22% подорожает электроника из-за экосбора в России

Экосбор введут в 2020 году

Руководители трех отраслевых ассоциаций, объединяющих крупнейших производителей потребительских товаров, электроники и упаковки для них и автомобильных шин, выступили против отмены механизма самостоятельной утилизации продукции и введения вместо него экологического сбора, которую предложило Минприроды.

Письмо с такой просьбой директор ассоциации СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, исполнительный директор ассоциации «РусПРО» Павел Рудась и глава «ЭкоШинСоюза» Сергей Подойников направили вице-премьеру Виктории Абрамченко (курирует реформу по обращению с отходами) во вторник, 10 марта. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили авторы обращения.

Руководители трех ассоциаций также пожаловались Абрамченко, что Минприроды не привлекло их к обсуждению новой редакции Концепции расширенной ответственности производителя (РОП), которая как раз предусматривает отмену самостоятельной утилизации продукции и упаковки и ввод экосбора.

РБК направил запрос в Минприроды. Представитель Абрамченко сказал РБК, что пока не видел письма от руководителей ассоциаций.

Какие риски увидел бизнес

При обсуждении новой концепции РОП Минприроды сначала предусмотрело возможность, чтобы производители товаров и упаковки могли сами заниматься их утилизацией при наличии соответствующих мощностей, а затем исключило такой вариант, обязав компании платить экосбор из норматива 100% утилизации. В последней версии концепции (копия есть у РБК) исключение предполагается только в случае взаимозачета платежей для плательщика экосбора и субсидий компании-утилизатора. «Возможность самостоятельного выполнения РОП (существует. — РБК) путем зачета обязанности по уплате экологического сбора и права лица, осуществляющего утилизацию, на получение компенсации расходов за счет средств от экологического сбора», — указано в документе.

«Подобный механизм прописан в законодательстве об утилизационном сборе с автомобилей, но он абсолютно не работающий. Сами министерства много раз говорили, что за деньгами от утильсбора не обращается ни один производитель или импортер автомобилей», — сказал РБК представитель ассоциации СКО «Электроника — утилизация» Антон Гуськов. По его словам, механизм вычета невыгоден для компаний, так как сначала нужно будет уплатить сбор, затем провести утилизацию, и только после этого можно попытаться подать документы на вычет.

Какие компании пожаловались Абрамченко

Ассоциация «РусПРО» представляет такие компании, как Coca-Cola, Pepsico Holdings, Danone, Tetra Pak, InBev Efes и Nestle. СКО «Электроника — утилизация» объединяет Indesit International, Philips, Canon, Samsung Electronics, Sony Electronics, LG Electronics, Dell и др. В «ЭкоШинСоюз» входят Continental, Michelin, Nokian Tyres, Goodyear и Brigestone

Руководители ассоциаций предупреждают Викторию Абрамченко о следующих рисках.

Минприроды предлагает ввести, по сути, безальтернативную обязанность производителей по уплате экологического сбора.

В концепции ведомства отсутствуют конкретные меры — сколько и каких именно отходов, кем и где будет утилизировано на средства экосбора, которые начнут собираться с 2021 года. При этом в ряде отраслей, в частности по утилизации шин, электроники и упаковки, эти процессы уже запущены и активно развиваются, указывают авторы письма.

Исключение возможности самостоятельно проводить утилизацию производителями противоречит опыту внедрения РОП в зарубежных странах и, по оценкам ассоциаций, приведет к «необратимым разрушающим последствиям» для формируемой индустрии цивилизованного обращения с отходами в России. А именно: к расторжению уже заключенных контрактов с утилизирующими компаниями, остановке проектов по сбору и утилизации отходов, а также к потере инвестиций в инфраструктуру по сбору и утилизации отходов, сделанных в рамках самостоятельного исполнения РОП, в том числе через отраслевые объединения.



Производители шин во вторник, 10 марта, сообщили, что за несколько лет вложили в инфраструктуру по сбору и утилизации шин в России 500 млн руб., производители электроники — 315 млн руб., члены ассоциации производителей напитков и упаковки для них — 102 млн руб.

Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», — говорится в совместном заявлении ассоциаций. «Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК. Исполнительный директор «РусПРО» Павел Рудась предупредил, что, «пройдя через наценку оптовиков и розничных сетей, этот налог вырастет вдвое на полке магазина».

Что предлагает бизнес

Руководители ассоциаций СКО «Электроника — утилизация», «РусПРО» и «ЭкоШинСоюза» предлагают сохранить возможность самостоятельной утилизации товаров и упаковки производителями «для эффективной реализации» нацпроекта «Экология». Компании называют своим приоритетом обеспечение «реальной утилизации», поэтому проводится не только детальная проверка утилизирующих компаний перед заключением с ними договора, но и тщательный регулярный операционный аудит во время действия договора, говорится в письме на имя вице-премьера.

Они также выступают за то, чтобы норматив утилизации повышался постепенно (а не сразу на 100%, как предлагает Минприроды) и при этом соотносился с фактическим развитием инфраструктуры раздельного сбора мусора и переработки отходов по отдельным видам товаров и конкретным категориям упаковки. Такой подход позволит создать «предсказуемые условия развития бизнеса и подкрепить их конкретными стратегиями и программами развития раздельного сбора и перерабатывающих мощностей», — уверяют представители бизнеса.

Механизм расширенной ответственности производителя для стимулирования утилизации товаров и упаковки был принят в России с 2014 года, но в текущем варианте фактически не работает. Как говорится в материалах Минприроды, сейчас с бизнеса собирается не более 2,5 млрд руб. в год в виде экосбора при ожидаемом поступлении до 136 млрд руб. Кроме того, там также указывается, что некоторые компании фальсифицируют отчетность или вовсе не предоставляют ее. Сейчас производители вместо уплаты экосбора имеют право утилизировать около 15% от производимых товаров или упаковки, а импорт и вовсе не подпадает под это правило.

В новой концепции РОП также предлагается обнулить тарифы для населения на вывоз отходов, собранных раздельно, переложив сборы на бизнес. Но региональные операторы предупредили, что из-за раздельного сбора мусора вырастают расходы: организация вывоза отходов раздельно стоит дороже и сейчас не учтена в действующем тарифе. Если учесть эти расходы оператора, тариф вырастет, говорил РБК директор «ЭкоСтройРесурса» (региональный оператор в Самарской области) Михаил Захаров. По его словам, доходы от продажи переработчикам сырья, которое собирают мусорные операторы, пока не покрывают затраты на организацию сбора и сортировку отходов.

Источник: РБК