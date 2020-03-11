На 49% выросли продажи смартфонов в России. Грядет дефицит «Айфонов»

Apple в прошлом году продала 46,3 миллиона смартфонов этой версии

Снижение курса рубля, последовавшее сразу за праздниками, подстегнуло спрос россиян на технику Apple, продажи смартфонов которой у отдельных сетей в понедельник увеличились на 49% по сравнению с прошлой неделей. В ближайший месяц ритейлеры не исключают дефицита некоторых устройств бренда. Это может привести к росту продаж конкурентов, полагают эксперты.

В конце марта потребители могут столкнуться с дефицитом техники Apple в России, рассказали “Ъ” собеседник, знакомый с ситуацией, и два источника в крупнейших розничных продавцах Apple. По словам одного из них, уже сейчас в розничных сетях есть проблемы с наличием наиболее востребованных моделей наушников, смарт-часов и планшетов Apple.

Поставки идут с перебоями, а складских запасов смартфонов Apple iPhone при стандартном спросе хватит на ближайшие две-четыре недели, хотя обычно запас рассчитывается до двух месяцев, утверждают источники.



«Если по некоторым категориям, включая наушники, производитель часто самостоятельно создает дефицит, то сейчас ситуация связана с ограничением поставок всего оборудования»,— отмечает один из собеседников. В Apple не стали комментировать эту информацию.

На официальном сайте Apple в России ближайшая доставка часов Apple Watch Series 3 по Москве возможна с 25 марта по 1 апреля, такие же сроки у некоторых моделей планшетов iPad Pro. На сайте официального дистрибутора Apple re:Store (управляется Inventive Retail Group) Apple Watch Series 3 отсутствуют. В «М.Видео» и «Связном» эта модель почти распродана.

9 марта спрос на продукцию Apple превысил запланированный с учетом праздников, сообщили источники в двух крупнейших ритейлерах Apple. Одной из причин повышенного спроса могло стать падение курса рубля, считает один из них.

«Сейчас продажи устройств идут в штатном режиме, но 9 марта в сети «Билайн» продажи смартфонов Samsung выросли на 45% по сравнению со 2 марта, а продажи смартфонов Apple увеличились на 49%»,— сообщил представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Впрочем, установить прямую зависимость между ростом продаж и колебанием курса валют сложно, отмечает он: рост продаж пришелся на праздничные дни и был усилен акциями и скидками. В МТС сообщили, что спрос на гаджеты и аксессуары в последние два дня был в пределах ожиданий и прогнозов. В «Связном» также не заметили дополнительного ажиотажа в связи с изменениями курса валют.

Как коронавирус притормозил производство Apple



Apple ограничила поставки смартфонов iPhone по всему миру из-за вспышки коронавируса в Китае, где расположено производство компании, сообщало агентство Bloomberg 4 марта. Ранее оно также сообщало, что компания испытывает нехватку iPad Pro. Товарные потоки сейчас действительно затруднены, и, если ситуация будет сохраняться продолжительное время, через месяц это приведет к кризисной ситуации на рынке запчастей для устройств, утверждает осведомленный источник на российском рынке. По его словам, сейчас логистические компании уже начали принимать заказы, но ближайшая доставка будет в лучшем случае в конце марта. Компания SmartPrice (продает восстановленную электронику) серьезно нарастила закупку запчастей еще в декабре—январе под планы, связанные с экспансией, поэтому дефицита пока нет, рассказал ее гендиректор Владислав Овчинников.

Резкий рост курса доллара случался уже несколько раз за последние годы, и опыт показывает, что некоторый ажиотаж неизбежен, считает гендиректор компании «Марвел-Дистрибуция» Алексей Мельников. Вести отгрузки компания будет по закрепленному в договоре курсу, но все новые закупки будут уже по текущему, что приведет к корректировке цен, отметил он. «Компания будет реагировать на изменение закупочных цен и на спрос»,— сообщил и представитель Inventive Retail Group.

В целом же на фоне продолжающегося падения доходов населения спрос на смартфоны Apple в ближайшее время вряд ли будет высоким, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Временный дефицит, по его мнению, только усугубит положение, так как покупатели будут выбирать продукты конкурентов, которые останутся на полках магазинов.

Источник:Коммерсант