11.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

На 49% выросли продажи смартфонов в России. Грядет дефицит «Айфонов»

16:15 11.03.2020 Фото: apple.com
1 0

Коронавирус притормозил производство Apple

На 49% выросли продажи смартфонов в России. Грядет дефицит Айфонов
Apple в прошлом году продала 46,3 миллиона смартфонов этой версии

Снижение курса рубля, последовавшее сразу за праздниками, подстегнуло спрос россиян на технику Apple, продажи смартфонов которой у отдельных сетей в понедельник увеличились на 49% по сравнению с прошлой неделей. В ближайший месяц ритейлеры не исключают дефицита некоторых устройств бренда. Это может привести к росту продаж конкурентов, полагают эксперты.

В конце марта потребители могут столкнуться с дефицитом техники Apple в России, рассказали “Ъ” собеседник, знакомый с ситуацией, и два источника в крупнейших розничных продавцах Apple. По словам одного из них, уже сейчас в розничных сетях есть проблемы с наличием наиболее востребованных моделей наушников, смарт-часов и планшетов Apple.

Поставки идут с перебоями, а складских запасов смартфонов Apple iPhone при стандартном спросе хватит на ближайшие две-четыре недели, хотя обычно запас рассчитывается до двух месяцев, утверждают источники.

«Если по некоторым категориям, включая наушники, производитель часто самостоятельно создает дефицит, то сейчас ситуация связана с ограничением поставок всего оборудования»,— отмечает один из собеседников. В Apple не стали комментировать эту информацию.

На официальном сайте Apple в России ближайшая доставка часов Apple Watch Series 3 по Москве возможна с 25 марта по 1 апреля, такие же сроки у некоторых моделей планшетов iPad Pro. На сайте официального дистрибутора Apple re:Store (управляется Inventive Retail Group) Apple Watch Series 3 отсутствуют. В «М.Видео» и «Связном» эта модель почти распродана.

9 марта спрос на продукцию Apple превысил запланированный с учетом праздников, сообщили источники в двух крупнейших ритейлерах Apple. Одной из причин повышенного спроса могло стать падение курса рубля, считает один из них.
«Сейчас продажи устройств идут в штатном режиме, но 9 марта в сети «Билайн» продажи смартфонов Samsung выросли на 45% по сравнению со 2 марта, а продажи смартфонов Apple увеличились на 49%»,— сообщил представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Впрочем, установить прямую зависимость между ростом продаж и колебанием курса валют сложно, отмечает он: рост продаж пришелся на праздничные дни и был усилен акциями и скидками. В МТС сообщили, что спрос на гаджеты и аксессуары в последние два дня был в пределах ожиданий и прогнозов. В «Связном» также не заметили дополнительного ажиотажа в связи с изменениями курса валют.

Как коронавирус притормозил производство Apple

Apple ограничила поставки смартфонов iPhone по всему миру из-за вспышки коронавируса в Китае, где расположено производство компании, сообщало агентство Bloomberg 4 марта. Ранее оно также сообщало, что компания испытывает нехватку iPad Pro. Товарные потоки сейчас действительно затруднены, и, если ситуация будет сохраняться продолжительное время, через месяц это приведет к кризисной ситуации на рынке запчастей для устройств, утверждает осведомленный источник на российском рынке. По его словам, сейчас логистические компании уже начали принимать заказы, но ближайшая доставка будет в лучшем случае в конце марта. Компания SmartPrice (продает восстановленную электронику) серьезно нарастила закупку запчастей еще в декабре—январе под планы, связанные с экспансией, поэтому дефицита пока нет, рассказал ее гендиректор Владислав Овчинников.

Резкий рост курса доллара случался уже несколько раз за последние годы, и опыт показывает, что некоторый ажиотаж неизбежен, считает гендиректор компании «Марвел-Дистрибуция» Алексей Мельников. Вести отгрузки компания будет по закрепленному в договоре курсу, но все новые закупки будут уже по текущему, что приведет к корректировке цен, отметил он. «Компания будет реагировать на изменение закупочных цен и на спрос»,— сообщил и представитель Inventive Retail Group.

В целом же на фоне продолжающегося падения доходов населения спрос на смартфоны Apple в ближайшее время вряд ли будет высоким, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Временный дефицит, по его мнению, только усугубит положение, так как покупатели будут выбирать продукты конкурентов, которые останутся на полках магазинов.

Источник:Коммерсант

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть смартфон?

Гость, 11 марта 2020 17:19
Смартфон служит 3-5 лет. За это время и сами модели меняются и делается он так, что в нём что-то обязательно ломается. Поэтому тупо беру самый дешёвый новый китайский (примерно за 2000 руб.).
А вообще конечно если смартфон нужент только для звонков, то лучше обычный телефон. Слишком много лишних функций.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБлагодарность от губернатора получил "ЦМУ города Бердска"
17:45 11-03-2020
Благодарность от губернатора получил
Держать Украину под контролем на деньги России хочет США, заявил Путин
17:30 11-03-2020
Держать Украину под контролем на деньги России хочет США, заявил Путин
Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма
17:19 11-03-2020
Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма
БердскЧернокожий продавец секс-шопа в Париже: Что, русские приехали?
17:18 11-03-2020
Чернокожий продавец секс-шопа в Париже: Что, русские приехали?
БердскО гастрономических предпочтениях Толстого рассказали на фестивале в Бердске
17:15 11-03-2020
О гастрономических предпочтениях Толстого рассказали на фестивале в Бердске
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:10 11-03-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
Отменил выдачу виз по прибытию для россиян Таиланд из-за коронавируса
17:00 11-03-2020
Отменил выдачу виз по прибытию для россиян Таиланд из-за коронавируса
Алкоголизм определяется по группе крови. Проверь, есть ли у тебя склонность к спиртному!
16:48 11-03-2020
Алкоголизм определяется по группе крови. Проверь, есть ли у тебя склонность к спиртному!
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
16:47 11-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
На 10% рухнут цены на недвижимость в России за 2 года 1
16:45 11-03-2020
На 10% рухнут цены на недвижимость в России за 2 года