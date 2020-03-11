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О гастрономических предпочтениях Толстого рассказали на фестивале в Бердске

17:15 11.03.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Одними из любимых блюд великого писателя были овсянка и яйца. Шеф-повар Николай Ильин приготовил сабайон.

О гастрономических предпочтениях Толстого рассказали на фестивале в Бердске
Юлия Вронская представила уникальную книгу

На фестивале «День женской книги» представили книгу «Секреты усадебной кухни Софьи Андреевны Толстой». В нее входят 162 рецепта, большинство выпечки и сладкий блюд.

В дворянской семье в основном готовил повар, Софья Андреевна занималась кулинарией в очень редких случаях.

— Если повар напивался пьян, приходилось мне вставать к плите. Вы не представляете, как становился мне противен тот гусь, которого я столько часов готовила,- пишет она в своих воспоминаниях, озвучила куратор международных проектов музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» Юлия Вронская.

Если говорить о времени трапез, то завтракать в семье писателя садились в 13.00. Это не потому что просыпались поздно, как раз вставали довольно рано.
С утра выпивался кофе или чай, а на завтрак подавались серьезные блюда. Софья Андреевна была достаточно скрупулезна и каждые выходные писала повару список блюд. Усложнялось все тем, что часть семейства Толстова стали вегетарианцами, включая и главу семейства.

Примеры завтраков: рисовая котлета с соусом грибным, мясо оставшееся с ужина, графу — овсяный суп. Холодный ростбиф, чечевица с черными крутонами. Овсянка, два яйца, сосиски с капустой, рис запеченный.

По словам специалиста музея, одними из любимых блюд Льва Толстого были овсянка и яйца. Он не был капризен в еде. В книге представлено много блюд из яиц. Например, яичница выпускная, яйца в томате, омлет пополам сложенный, яичница с шампиньонами.

На фестивале шеф-повар Николай Ильин приготовил сабайон.

Для его приготовления потребуются: 5 желтков, 180 г сахара, 200 г сухого вина, 100 г амаретто, лимонная цедра.
Желтки взбить вручную, добавить сахар, поставить на водяную баню. Далее добавить вино и амаретто и непрерывно взбивать до пены. Добавить цедру лимона и взбивать. Время приготовления 20 минут.
Гости с удовольствием продегустировали творение мастера и остались очень довольны.
— Довольно необычный, мягкий вкус. Очень вкусно! Попробую приготовить дома ,- поделилась бердчанка Светлана.

Автор видео Елена Белоусова

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