Порезал вены и проглотил стекло в отделе полиции житель Омска

За его жизнь сейчас борются врачи.

Омич попал в больницу, за его жизнь борются врачи

Вчера, 10 марта, в участковом пункте полиции №8 на улице Бородина попытался изувечить себя 39-летний мужчина. По данным источника портала Om1.ru, омич порезал себе вены, а затем проглотил стекло.

Пострадавшего срочно госпитализировали в БСМП-1. Врачи диагностировали у него инородное тело в желудке. За его жизнь сейчас борются врачи.

В пресс-службе омской полиции рассказали, что мужчина был доставлен в полицию по заявлению его матери. Пенсионерка рассказала, что он вел себя неадекватно, ломал и разбивал вещи в квартире, требовал вызвать скорую психиатрическую помощь и кричал, что покончит жизнь самоубийством.

Участковый вызвал мужчину в участковый пункт полиции для беседы. Там омич продолжил высказывать намерения покончить жизнь самоубийством, при этом он разбил свой телефон и разорвал паспорт. После дебоша мужчина отправился в туалет, откуда вскоре вышел и сообщил полицейским, что пытался разорвать себе вену.

Пресс-служба омской полиции:

— Видя неадекватное состояние гражданина, сотрудники полиции применили к нему средства ограничения движений — наручники в соответствии с ФЗ №3 «О полиции», с целью недопущения нанесения вреда себе и окружающим. Мужчина пояснил, что он также умышленно проглотил кусок стекла, которое поднял с пола.

Мужчина был доставлен в хирургическое отделение БСМП-1 Омска. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.16 КоАП РФ «Умышленная порча паспорта».

Источник: om1.ru