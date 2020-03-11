Окрасила белки своих глаз в черный цвет и ослепла 25-летняя модель Александра Садовская

25-летняя модель из Польши Александра Садовска окрасила белки своих глаз в черный цвет, из-за чего полностью ослепла на один глаз. О несчастном случае пишет Daily Mail.
Известно, что Садовска проживает во Вроцлаве. Четыре года назад она хотела быть похожа на местного рэпера Попека, который тоже забил свои глаза в черным пигментом.
Когда Александра жаловалась на боль в глазах своему тату-мастеру, тот говорил, что это нормально и ей нужно просто принять обезболивающие.
Кроме того, оказалось, что тату-мастер тогда использовал обычные чернила для тела, которые категорически не должны попадать на глаза человеку.
Теперь неопытному кольщику грозит четыре года заключения в тюрьме. При этом свою вину он не признает.
Источник: znaj.ua