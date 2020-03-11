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Красота / Общество

Окрасила белки своих глаз в черный цвет и ослепла 25-летняя модель Александра Садовская

23:12 11.03.2020 Фото: instagram.com/anoxi_cime
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Когда Александра жаловалась на боль в глазах своему тату-мастеру, тот говорил, что это нормально и ей нужно просто принять обезболивающие. Теперь же модель узнала от специалистов, что полностью ослепла на один глаз и скоро ослепнет на второй.

Окрасила белки своих глаз в черный цвет и ослепла 25 летняя модель Александра Садовская
Девушка восстановить зрение уже не сможет

25-летняя модель из Польши Александра Садовска окрасила белки своих глаз в черный цвет, из-за чего полностью ослепла на один глаз. О несчастном случае пишет Daily Mail.

Известно, что Садовска проживает во Вроцлаве. Четыре года назад она хотела быть похожа на местного рэпера Попека, который тоже забил свои глаза в черным пигментом.

Когда Александра жаловалась на боль в глазах своему тату-мастеру, тот говорил, что это нормально и ей нужно просто принять обезболивающие.

Теперь же модель узнала от специалистов, что полностью ослепла на один глаз и скоро ослепнет на второй. К сожалению, девушка восстановить зрение не сможет.

Кроме того, оказалось, что тату-мастер тогда использовал обычные чернила для тела, которые категорически не должны попадать на глаза человеку.
Теперь неопытному кольщику грозит четыре года заключения в тюрьме. При этом свою вину он не признает.

Источник: znaj.ua

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