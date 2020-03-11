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Красота / Общество

В какой день марта лучше всего подстригать волосы: Лунный календарь стрижек на март 2020

16:10 11.03.2020 Фото: pixabay.com
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15 марта специалисты настоятельно рекомендуют посещать парикмахеров тем людям, которые имеют проблемы в личной жизни или еще не успели найти свою вторую половину. После стрижки все изменится только в лучшую сторону.

В какой день марта лучше всего подстригать волосы: Лунный календарь стрижек на март 2020
Когда можно стричь волосы в первой половине марта 2020 года

В марте 2020 года стричь волосы можно далеко не каждый день. Для такой процедуры стоит выбирать только определенное время. Это позволит всегда иметь здоровые и привлекательные локоны.

Когда можно стричь волосы в первой половине марта 2020 года

11 марта

Любые манипуляции с локонами в этот день никак им не навредят. Этот день астрологи называют нейтральным. Конечный результат целиком и полностью будет зависеть только от мастерства парикмахера. Именно на его выбор и стоит обратить особое внимание.

12 марта
Лучше всего в этот день только ровнять кончики. Другие радикальные изменения могут принести не очень хороший результат.

15 марта
Специалисты настоятельно рекомендуют в это время посещать парикмахеров тем людям, которые имеют проблемы в личной жизни или еще не успели найти свою вторую половину. После стрижки все изменится только в лучшую сторону.

16 марта
В этот день стоит только немного укоротить длину волос. Иначе в жизни начнется сплошное невезение.

Когда можно стричь волосы во второй половине марта 2020 года
21 марта
В это время стоит отложить все свои дела и просто бежать к парикмахеру. Специалисту удастся сделать все даже лучше, чем это представлялось. Результат обязательно понравится и будет радовать глаз еще долгое время.

23 марта
Этот день прекрасно подходит для стрижки тем людям, которые уже давно мечтали иметь длинные и здоровые локоны. После посещения мастера они начнут стремительно расти. Поэтому не стоит упустить такую редкую возможность.
24 марта
Стрижка в этот период способна дать человеку новые эмоции и уверенность в завтрашнем дне. Люди просто начнут хвататься за все важные дела, и у них будет все прекрасно получаться. Это прекрасная возможность преодолеть лень и получить заряд энергии.

26 марта

Новая прическа в этот день спровоцирует карьерный рост и раскрытие потенциала. На работе все коллеги будут просто удивлены трудоспособностью и огромным количеством оригинальных идей.

28 марта
Люди в этот день могут смело экспериментировать не только с длиной волос, но и их цветом. Любые изменения обязательно принесут только положительные эмоции и прекрасное настроение.

29 марта
Стрижка в это время прекрасно подойдет тем людям, которые чувствуют сильную усталость и даже апатию к окружающему миру. После салона человек почувствует невероятный прилив силы и энергии, которая позволит вернуться к привычному образу жизни.

30 марта
Дабы наладить свое финансовое благополучие, в этот день просто надо подстричь волосы. Результат не заставит себя ждать. Деньги просто начнут сыпаться со всех сторон, что не может не радовать.

Когда не стоит стричь волосы в марте 2020 года
13 марта
Смена длины волос в это время может очень негативно отобразиться на самочувствии, а в итоге и здоровье человека.

14 марта
После мастера по волосам человек может почувствовать внезапную слабость и головокружение. Поэтому не стоит рисковать.
17 марта
Любые процедуры с волосами принесут одни неприятности. Локоны станут непослушными, а проблем будет выше крыши.

18 марта

Стрижку лучше всего отложить на другой день. Если же есть большое желание что-то сделать с локонами, то лучше всего уделить внимание оздоровительным манипуляциям.

19 марта
Любые манипуляции с волосами сделают локоны непослушными и пышными. Уложить их будет тяжело.

20 марта
Любая стрижка в это время сделает волосы слабыми и безжизненными. Дабы восстановить их здоровье, придется сильно потрудиться.

22 марта
Вместе с локонами в этот день у человека уйдет счастье и удача в личной жизни.

25 марта
Обрезать волосы в это время астрологи настоятельно не рекомендуют. Вскоре после посещения парикмахера со всех сторон начнут валиться проблемы. Решить их будет практически нереально.

27 марта

Все манипуляции с волосами принесут одно расстройство. Вскоре человек почувствует сильное недомогание и проблемы со здоровьем. Поэтому лучше перенести поход к специалисту на другое время.

31 марта
Стрижка в этот день может поспособствовать появлению проблем в финансовой сфере и в бизнесе.

Источник: rsute.ru

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