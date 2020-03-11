В какой день марта лучше всего подстригать волосы: Лунный календарь стрижек на март 2020

В марте 2020 года стричь волосы можно далеко не каждый день. Для такой процедуры стоит выбирать только определенное время. Это позволит всегда иметь здоровые и привлекательные локоны.
Когда можно стричь волосы в первой половине марта 2020 года
11 марта
12 марта
Лучше всего в этот день только ровнять кончики. Другие радикальные изменения могут принести не очень хороший результат.
15 марта
Специалисты настоятельно рекомендуют в это время посещать парикмахеров тем людям, которые имеют проблемы в личной жизни или еще не успели найти свою вторую половину. После стрижки все изменится только в лучшую сторону.
16 марта
В этот день стоит только немного укоротить длину волос. Иначе в жизни начнется сплошное невезение.
Когда можно стричь волосы во второй половине марта 2020 года
21 марта
В это время стоит отложить все свои дела и просто бежать к парикмахеру. Специалисту удастся сделать все даже лучше, чем это представлялось. Результат обязательно понравится и будет радовать глаз еще долгое время.
23 марта
Этот день прекрасно подходит для стрижки тем людям, которые уже давно мечтали иметь длинные и здоровые локоны. После посещения мастера они начнут стремительно расти. Поэтому не стоит упустить такую редкую возможность.
24 марта
Стрижка в этот период способна дать человеку новые эмоции и уверенность в завтрашнем дне. Люди просто начнут хвататься за все важные дела, и у них будет все прекрасно получаться. Это прекрасная возможность преодолеть лень и получить заряд энергии.
26 марта
28 марта
Люди в этот день могут смело экспериментировать не только с длиной волос, но и их цветом. Любые изменения обязательно принесут только положительные эмоции и прекрасное настроение.
29 марта
Стрижка в это время прекрасно подойдет тем людям, которые чувствуют сильную усталость и даже апатию к окружающему миру. После салона человек почувствует невероятный прилив силы и энергии, которая позволит вернуться к привычному образу жизни.
30 марта
Дабы наладить свое финансовое благополучие, в этот день просто надо подстричь волосы. Результат не заставит себя ждать. Деньги просто начнут сыпаться со всех сторон, что не может не радовать.
Когда не стоит стричь волосы в марте 2020 года
13 марта
Смена длины волос в это время может очень негативно отобразиться на самочувствии, а в итоге и здоровье человека.
14 марта
После мастера по волосам человек может почувствовать внезапную слабость и головокружение. Поэтому не стоит рисковать.
17 марта
Любые процедуры с волосами принесут одни неприятности. Локоны станут непослушными, а проблем будет выше крыши.
18 марта
19 марта
Любые манипуляции с волосами сделают локоны непослушными и пышными. Уложить их будет тяжело.
20 марта
Любая стрижка в это время сделает волосы слабыми и безжизненными. Дабы восстановить их здоровье, придется сильно потрудиться.
22 марта
Вместе с локонами в этот день у человека уйдет счастье и удача в личной жизни.
25 марта
Обрезать волосы в это время астрологи настоятельно не рекомендуют. Вскоре после посещения парикмахера со всех сторон начнут валиться проблемы. Решить их будет практически нереально.
27 марта
31 марта
Стрижка в этот день может поспособствовать появлению проблем в финансовой сфере и в бизнесе.
Источник: rsute.ru