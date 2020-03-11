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Отменил выдачу виз по прибытию для россиян Таиланд из-за коронавируса

17:00 11.03.2020 Фото: diary.ru
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По новым правилам, помимо россиян, визы не будут выдавать гражданам Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии и других стран.

Отменил выдачу виз по прибытию для россиян Таиланд из за коронавируса
Таиланд прекратил выдавать визы жителям 18 стран

Власти Таиланда в среду приняли решение прекратить выдачу виз по прибытии в страну для граждан 18 государств, в том числе для россиян, чтобы сдержать распространение заражения коронавирусом в стране. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Таиланда сообщило агентство Reuters.

По его данным, по новым правилам, помимо россиян, визы не будут выдавать гражданам Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату.

Безвизовый режим также отменяется для граждан Южной Кореи, Италии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Источник: ТАСС

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