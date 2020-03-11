Благодарность от губернатора получил «ЦМУ города Бердска»

В правительстве региона наградили лучших работников ЖКХ.

Заместитель Губернатора поздравил собравшихся от имени Губернатора Андрея Травникова с предстоящим Днем работника ЖКХ. «Перед отраслью стоят большие задачи. Новосибирская область принимает активное участие в реализации национальных проектов. В частности, проводится благоустройство дворовых территорий, новый облик приобретают общественные пространства в городах и поселках региона, активно идет работа по переселению граждан из аварийного жилья, улучшению качества питьевой воды», – отметил Сергей Сёмка в приветственном слове.

На мероприятии были награждены машинисты-кочегары, слесари, инженеры и другие работники предприятий сферы ЖКХ. В частности, Благодарность Губернатора Новосибирской области за высокие профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд объявлена Дмитрию Краснову, машинисту котельной МУП города Новосибирска «Горводоканал» и Владимиру Шевченко, машинисту-кочегару котельной теплового участка МУП «Коммунальщик» Карасукского района. За участие в реализации региональных, долгосрочных и ведомственных программ региона по благоустройству города Бердска Благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области было вручено коллективу МБОУ «Центр муниципальных услуг города Бердска».

В ходе мероприятия также были вручены награды федеральных и региональных органов власти. Всего награждено 34 человека из разных районов и городских округов области.

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на мероприятии доложил о ключевых достижениях и приоритетных направлениях работы жилищно-коммунального хозяйства в городах и районах области. Он отметил, что благодаря реализации национальных проектов удается постепенно реализовать масштабную государственную цель – перевести на один уровень качество жизни в мегаполисах и селах. И здесь важную роль играет работа не только областных органов власти, но и муниципалитетов во взаимодействии с жителями. «Сегодня, я с радостью хочу отметить, что в Новосибирской области растет число примеров того, как муниципалитетам удается использовать инициативу граждан и совместными усилиями добиваться впечатляющих результатов», – отметил он. Среди успешных примеров министр отметил благоустройство общественных пространств и дворовых территорий в г. Карасуке, р.п. Маслянино, с. Северное, Усть-Таркском и Чистоозерном районах.

Источник: Правительство Новосибирской области