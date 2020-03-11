Держать Украину под контролем на деньги России хочет США, заявил Путин

Путин верит в будущее отношений США и России

Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но так, чтобы платила за это Россия, заявил президент России в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину». Именно этим желанием, по словам Путина, объясняются действия США, направленные на то, чтобы не дать достроить газопровод «Северный поток-2».

«То есть они Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас», — сказал Путин.

«Ладно, мы согласны», — добавил президент. По его словам, потребление газа в Европе растет, а потому Россия и дальше будет вести его транзитные поставки через Украину, хотя и в меньшем объеме. Путин напомнил, что соответствующий договор с Украиной уже подписан, а значит введенные против «Северного потока-2» санкции США должны снять.

«А если санкции останутся, остается только один побудительный мотив. Какой? Обеспечить конкурентные преимущества для своего сжиженного газа», — отметил Путин. По его словам, такие действия США ведут в своих корыстных интересах, невзирая на вред, который причиняется европейским потребителям газа.

Президент подчеркнул, что не может согласиться с мыслью о неком превосходстве американцев и тем, что у них якобы есть чуть ли не эксклюзивные права на весь мир. «Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами», — сказал Путин.

Текущие отношения с США президент России оценивает по пятибалльной шкале как «где-то между двойкой и тройкой», но все-таки «ближе к тройке».

Санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», были заложены в оборонном бюджете США. Это привело к тому, что швейцарская Allseas, которая занималась прокладкой труб, заявила о приостановке работ. В «Газпроме» после этого сообщили, что газопровод планируется ввести в эксплуатацию в конце 2020 года.

Источник: РБК