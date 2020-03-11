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Избил и сутки держал в холодном погребе жену пьяный мужчина в Омске

18:00 11.03.2020 Фото: pixabay.com
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Полиция начала проверку.

Избил и сутки держал в холодном погребе жену пьяный мужчина в Омске
Избил жену, полиция начала проверку

Вчера в правоохранительные органы обратилась 55-летняя жительница одного из сел Полтавского района. Она рассказала, что 7-го марта гражданский муж пришел домой пьяным. Женщина начала высказывать супругу претензии. Ей не понравилось, что мужчина напился перед праздничным днем.

Порталу Om1.ru стало известно, что в ответ на упреки жены, муж побил её и силой затащил в погреб. Закрыв женщину под землей, он продолжил пить алкоголь. И только 8-го марта он вспомнил, где его жена. Более суток женщина просидела в погребе. Когда муж её высвободил, она помчалась в больницу. Врачи обнаружили у пациентки множественные ушибы и переохлаждение организма.

В пресс-службе УМВД России по Омской области порталу Om1.ru сообщили, что по факту причинения телесных повреждений и незаконного лишения свободы в отношении гражданина проводится проверка.

Источник: om1.ru

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