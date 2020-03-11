75 дней до Победы: жив и здоров, того и вам желаю

Сюжет: 75 дней до Победы
«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».
ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
23/ III-42.
г. Н-сибирск село
бердск гос-мельница 40
получ. Сотниковой А. Е.
отправитель по. пч. ст 220
от Сотников
Добрый день или вечер, семейство Нюра, Володя, Надя. Первым долгом спешу сообщить вам о своем здоровье, пока Г.О.Г.М.Д. 2. бат. жив и здоров, того и вам желаю. Всего хорошего в вашей жизни, пока. Все, жду ответ с приветом.