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75 дней до Победы: жив и здоров, того и вам желаю

19:30 11.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Фронтовик пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: жив и здоров, того и вам желаю
Фронтовик передает привет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: жив и здоров, того и вам желаю

75 дней до Победы: жив и здоров, того и вам желаю75 дней до Победы: буду долго жить, пока снаряд в окопе не убьетЕщё 13 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
23/ III-42.

Н.С.О.
г. Н-сибирск село
бердск гос-мельница 40
получ. Сотниковой А. Е.
отправитель по. пч. ст 220
Г.О.Г.М.Д. 2. бат.
от Сотников

Добрый день или вечер, семейство Нюра, Володя, Надя. Первым долгом спешу сообщить вам о своем здоровье, пока Г.О.Г.М.Д. 2. бат. жив и здоров, того и вам желаю. Всего хорошего в вашей жизни, пока. Все, жду ответ с приветом.

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