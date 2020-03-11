75 дней до Победы: жив и здоров, того и вам желаю

Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Фронтовик пишет своим родным с фронта.

Фронтовик передает привет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА

23/ III-42.



Н.С.О.г. Н-сибирск селобердск гос-мельница 40получ. Сотниковой А. Е.отправитель по. пч. ст 220Г.О.Г.М.Д. 2. бат.от Сотников

Добрый день или вечер, семейство Нюра, Володя, Надя. Первым долгом спешу сообщить вам о своем здоровье, пока Г.О.Г.М.Д. 2. бат. жив и здоров, того и вам желаю. Всего хорошего в вашей жизни, пока. Все, жду ответ с приветом.