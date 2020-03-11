Чернокожий продавец секс-шопа в Париже: Что, русские приехали?

Эйфелева башня — визитная карточка Парижа

Незабываемые воспоминания от путешествий остаются у каждого жителя Бердска. И порой такие, что впору писать романы о посещении той или иной страны либо уникального места в России. Но мы задались целью описать ощущения бердчан, впервые попавших за границу, их чувства и эмоции.

1992 год. Восточная Сибирь. Моногород. Татьяне Петровне, работающей на промышленном комплексе, нет и 40 лет. У нее есть муж, дети. И немало общественных дел. Она председатель женсовета своего подразделения. Год на общественном поприще сложился настолько успешно, что руководитель женсовета всего предприятия решила поощрить своих помощниц в виде путевок за границу. И никуда-нибудь, а в тот самый Париж, о котором грезили все советские люди. Команду из небольшого города в начале лета ждал автобусный тур из Санкт-Петербурга. В комфортабельном двухэтажном автобусе, где были и туалет, и кухня. По тем временам, просто песня.

Набор туриста: «Столичная», Marlboro и черная икра

Если сейчас вы подумаете, что данный набор путешественники брали с собой, чтобы пустить пыль в глаза, мол, в России простой люд живет почти как рокфеллеры, то глубоко ошибетесь. Однако, обо все по порядку.

Перед поездкой членов женсовета, отправляющихся за границу, привезли на базу снабжения, где под запись и, соответственно, под зарплату, выдали на руки по две бутылки водки «Столичная», три блока сигарет Marlboro и пять баночек черной икры с синей крышечкой (в то время она считалась самого высокого качества). Так как в туре был предусмотрен только завтрак, тратится на обед и ужин пришлось бы из собственных средств. Но в поездку можно было взять только 200 долларов. Поэтому в дополнении к «джентльменскому набору» путешественницам выдали по пять банок сайры, тушенки, паштетов — всего на 10 дней. Именно столько длилось путешествие.

— Нам сказали, что в Польше мы сможем поменять водку на косметику, в Германии — сигареты на бытовую технику. А черную икру посоветовали оставить для Франции, — рассказала Татьяна Петровна.

Досмотры на границе

И вот наши путешественницы в предвкушении вида Эйфелевой башни и Елисейских полей добрались до Бреста. Где всех их ждал таможенный контроль.

— Мы вышли все такие девчонки радостные. А нам шепчут: «Сейчас шмонать будут, вы везете такой товар, что нужно будет сказать, что исключительно для себя». Мол, нет ужина и обеда. Говорите, что все курите, не прочь выпить в хорошей компании, и покушать бутерброды с черной икрой на ужин. У нас сотрудники таможни спрашивают: вы откуда, девчонки? А мы с Байкала, танцевальный ансамбль самодеятельности, — отвечаем. Решили, что проверять всех не будут, только выборочно. Стоим строем перед таможенниками и каждый трясется: выберут не выберут. Выбрали пятерых с чемоданами и повели в барак. А мы стоим и ждем: что дальше? Они выходят все счастливые: пронесло, — вспомнила бердчанка.

Далее сибирячек ждали страны Прибалтики, Польша и Германия.

— Мы приехали в Польшу. А там уже знали, что русские приедут. Ждали нас. За нами буквально бегали, лишь бы мы водку отдали за косметику. Уж косметики мы набрали. В Германии, я не могу сказать, что нас кто-то ждал. Проезжали через Берлин и Ганновер. Там поменяли сигареты на бытовую технику. Девчонки нахватали с основном маленьких переносных телевизоров, а я выбрала кухонный комбайн, еще и хватило на рюкзачки для ребятишек.

Шампунь лился рекой

И вот он долгожданный Париж. Группу русских туристов поселили в одном из отелей на Монмартре.

— Приехали из Сибири, шампунь и мыло по дороге закончились. А тут в ванной комнате стояли такие устройства, куда горничная заливала шампунь. Нажимаешь кнопочку и берешь, сколько тебе надо. А у нас остались пустые бутылки. Весь шампунь в них слили из этого устройства. Горничная приходит и округляет глаза: опять шампунь закончился. Вот моются! И когда уезжали из отеля, у нас все бутылки были полные. И еще по два-три куска мыла с собой прихватили.

В магазинах отбили все руки

Сибирячек поразили французские магазины. Заходишь — никого не видно. Ни продавцов, ни охранников, а только сплошное изобилие товара. Можно представить состояние женщин, прибывших из страны, где дефицитом в то время было почти все.

— Нам гид говорит: у всех русских, когда они ходят по магазинам распродаж, болят кисти рук. Мол, ходят между полками и хлопают по кисти ладошкой, когда та тянется к какому-либо товару: нельзя, денег нет! К вечеру кисти все опухшие. Мы в этот убедились на собственном опыте. Тогда хотелось все скупить. Особенно для ребятишек: конфет, джемов, вещей. Глаза просто разбегались.

Что такое секс-шоп?

— У нас никто в жизни не был в секс-шопе. И зашли мы в парижский секс-шоп. У нас у всех челюсти отпали. Посреди большого зала стоит тумба, а ней возвышается чернокожий в наушниках, жует жвачку и что-то там себе думает под музыку. Мы разбежались по залу. И только слышно со всех сторон: «О! Ого! О! Ого!». Мы в жизни не видели такого белья и таких предметов интима. Мы уверены, что чернокожий русского языка не знает, и потому комментарии отпускаем, не стесняясь, на своем родном. Все предметы называем своими именами. Пропустили момент, когда продавец снял наушники, и стал прислушиваться к нашей беседе. И вдруг на весь зал: «Что, русские приехали?» Мы чуть не рухнули возле этих стендов. Мы оборачиваемся и с удивлением вопрошаем: что, русский знаешь? Тот в ответ: «Да я учился в Москве в университете Патриса Лумумбы». И тут же добавил, чтобы мы не переживали, мол, все русские никогда в секс-шопе ничего не покупают. Бедные. А вещицы в магазине стоят недешево. Мы вышли из этого магазина и минут 30 шли молча. Каждая это все переваривала. Мы были ошарашены увиденным. У нас такого в России в то время не было.

Не ешь клубничку, живот бо-бо

В этот же день путешественниц ждало еще одно потрясение. Они увидели, как грузчики вываливают из ящиков в мусорку клубнику.

-Мы аж остолбенели от такой безхозяйственности. И спрашиваем грузчиков, большей частью жестикулируя, зачем они выбрасывают ягоду. Они нам показывают — в уголке ящика одна клубничка с червоточинкой. И тоже показывают: нельзя кушать, бо-бо, и выбрасывают очередной ящик. Мы просим: отдайте нам клубнику, у нас ничего не будет бо-бо. Отдали нам два ящика клубники. У нас в гостинице был настоящий пир. Ведь там нас кормили, как по-нашему, так очень скудными завтраками — круассан, джем, сахар, чай. Обед мы пропускали, так как все время днем то были на экскурсиях, то самостоятельно гуляли по городу. Вечером ели привезенные консервы. Деньги экономили на всем.

Рыбный магазин: а где же мухи?

Сибирячки не переставали удивляться Парижу. Зашли в рыбный магазин, а там ни одной мухи, чисто, ни малейшего запаха. Настолько все свежо и все так красиво разложено. Выходили все и думали: Боже, в какой заднице мы живем?

Утром на улицы выходили дворники с шампунем и метлами и мыли мостовую — еще одна удивительная картинка несравненного Парижа.

В столице Франции очень много соборов и все они открыты ночью для посетителей. Хочешь — молись, хочешь — читай, хочешь — пой песни.

Об Эйфелевой башни и говорить нечего — она всех поражает, но то что можно просто так лежать на лужайках, для русских стало настоящим откровением. Ведь возле каждого дома у них на родине на лужайке были установлены таблички: «На газон не заходить».

В Париже развенчался еще один миф, что Елисейские поля, это поля. Оказалось, что просто улицы с правительственными зданиями.

Лувр — так и вовсе глубоко поразил своим величием и великолепием.

Но вот в парижское метро гид отговорил заходить. Преступность шалит.

Полный гардероб за 5 банок икры

В магазинах одежды Татьяна Петровна поменяла икру на костюмы, юбки и блузки. Получился целый гардероб, которого хватило ей потом на целых восемь лет. Конечно, прикупила обновки своим деткам и супругу. Но перед женщиной была и еще одна цель — ее родные должны увидеть хотя бы часть того, что увидела она.

— Нам нужно было показать, что есть в Париже. Поэтому каждая из нас купила большую сумку на колесиках и полностью забила ее одеждой и продуктами питания. У меня даже колесики сломались, когда я везла поклажу. У меня там были всякие баночки с конфитюрами, джемами, компотами, конфеты, игрушки. Домой я прилетела ночью. Сумку не разбирала, помылась и легла спать. Утром проснулась от детских голосов. У нас был полный дом детей. Выхожу из спальни и вижу, что все мои баночки, конфеты и игрушки расставлены по столам. Дети все сидят на полу, а мой старший сын восклицает: «Мама, они этого никогда не видели». Я потом плакала два дня. И поняла, что правильно сделала, что все это привезла, а не потратила на какие-то развлечения. Радость была у наших семей от того, что мы это все приперли. Экскурсии к нам ходили дня три.

Позже Татьяне Петровне удалось побывать и в других странах, но нигде она не испытала тех эмоций и ощущений, как в Париже.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» запускает проект «Первый раз за границей». Если вам есть о чем рассказать и поделиться своими воспоминаниями, звоните по тел.: 3-00-10.