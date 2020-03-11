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Закопали на кладбище труп похищенного избитого мужчины подельники в Новосибирске

18:45 11.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Трое мужчин жестоко избили 63-летнего новосибица. Но позже он скончался. Долгое время его считали без вести пропавшим. Но СК удалось расследовать тяжкое преступление. Уголовное дело направлено в суд.

Закопали на кладбище труп похищенного избитого мужчины подельники в Новосибирске
На скамье подсудимых оказались трое обвиняемых

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения мужчины в Заельцовском районе, сообщили у региональном управлении Следственного комитета сегодня, 11 марта.

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту безвестного исчезновения 63-летнего мужчины в Новосибирске, в отношении трех мужчин. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

По данным следствия, 8 сентября 2019 года в вечернее время 63-летний мужчина вышел из дома для встречи со своими знакомыми и больше на связь с родными не выходил.

В ходе проведенных совместных с сотрудниками полиции следственно-оперативных мероприятий было установлено, что в день исчезновения у 63-летнего мужчины возник конфликт со знакомыми, в ходе которого потерпевшему были причинены телесные повреждения, далее с места встречи потерпевший был похищен на автомобиле, в котором в момент перемещения и наступила его смерть от полученных телесных повреждений.

Тело потерпевшего злоумышленники отвезли и закопали на кладбище поселка Садовый в Новосибирском районе и с места происшествия скрылись.

Следователями, следователями-криминалистами во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области была проведена объемная работа по установлению лиц причастных к совершению преступления и в кратчайшие сроки злоумышленники были задержаны.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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