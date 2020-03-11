Запретили трудовым мигрантам из Китая работать в Новосибирской области

Из-за коронавируса временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам КНР.

Китайцы работают в тепличном комплексе под Бердском

В рамках исполнения распоряжения правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года №153-р подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китайской Народной Республики, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории Российской Федерации.

Эту информацию сегодня, 11 марта, распространило управление МВД России по Новосибирской области. Вероятно, ограничения связаны с распространением коронавируса.