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Выставили умирать в коридор у туалета кричавшую от боли пациентку в больнице Екатеринбурга

20:30 11.03.2020 Фото: Соцсети
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Следственный комитет начал проверку по факту смерти молодой женщины. Ее госпитализировали с предварительным диагнозом «панкреатит». Несколько ночей больная провела в палате. Потом ее кровать перетащили в коридор.

Выставили умирать в коридор у туалета кричавшую от боли пациентку в больнице Екатеринбурга
30-летнюю Надежду Богданову пришлось перенести в коридор «на основании того, что она мешала другим пациентам»

Чкаловский следственный отдел Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области начал доследственную проверку по факту смерти пациентки ГКБ № 20 30-летней Надежды Богдановой, кровать с которой выставили в коридор. Об этом Znak.com сообщил пресс-секретарь регионального управления СКР Александр Шульга. В рамках проверки затребована вся документация, касающаяся лечения женщины, проводятся опросы родственников скончавшейся и медперсонала больницы, назначены необходимые экспертизы, которые помогут уточнить обстоятельства и точную причину смерти Богдановой.

Об инциденте в ГКБ № 20 сообщил телеграм-канал «Лампа». Муж умершей Андрей Богданов рассказал, что его супругу госпитализировали с предварительным диагнозом «панкреатит». Несколько ночей женщина провела в палате. Потом ее кровать перетащили в коридор и поставили рядом с туалетом, так как она сильно кричала от боли. «Увидел в коматозном состоянии жену свою. Докторам показал, сказал, что плохо дышит. Мне сказали: „Она спит, все будет хорошо“. Прошло время, три часа примерно, ни один врач не подошел. Потом подошел только врач, констатировал смерть и все», — рассказал Богданов обстоятельства смерти супруги.

В подтверждение своих слов он предоставил диктофонную запись беседы с медперсоналом, на которой мужской голос признается, что Надежду Богданову пришлось перенести в коридор «на основании того, что она мешала другим пациентам» — «у нее было сильное возбуждение: она кричала, падала на пол».

Сегодня «Лампа» выложила видео беседы Андрея Богданова с лечащим врачом его скончавшейся жены. «Пока вас не было, ей капельницы делали, всем лечили вчера», — говорит медик на камеру. Далее он заявляет, что женщина «кричала не от боли». От чего именно, он не уточняет. И подчеркивает, что «показаний для ее перевода в реанимацию не было». В конце диалога врач еще раз подчеркивает, что они делали «все, что могли», и предлагает дождаться результатов вскрытия тела умершей.

Ранее о проведении по данному факту собственной служебной проверки заявили в управление здравоохранения администрации Екатеринбурга. «При управлении [здравоохранения города] создана рабочая группа, в больнице организована выездная служебная проверка. На данный момент истребованы все материалы по данному факту, идет изучение», — сообщила пресс-секретарь горздрава Екатерина Макашина.

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От редакции

Можно было спасти?

Аноним, 11 марта 2020 20:50
Врач имеет право ничего не делать и ждать когда умрет.
Против таких врачей никогда не будет уголовных дел и наказаний потому что государство плюнуло на всю эту систему и признать врача виновным это признать виновным и все государство с ее советской системой без финансирования. Так что законное лишение жизни имеет право быть.

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