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Подпольное казино под видом внебиржевых торгов почти год работало в Бердске

20:00 11.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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45-летний новосибирец признал вину в незаконной организации азартных игр. Поэтому уголовное дело рассмотрит мировой суд в особом порядке.

Подпольное казино под видом внебиржевых торгов почти год работало в Бердске
Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора поступило в суд Бердска

В Бердске прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной организации азартных игр. Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Зампрокурора Бердска Павел Акулов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый снял в аренду одно из нежилых помещений в Бердске, разместил в нем ранее приобретенные им компьютеры, установил на эти компьютеры и настроил специальное программное обеспечение, которое позволило ему более 10 месяцев осуществлять незаконную игорную деятельность и проводить азартные игры.

Проведение этих игр было замаскировано под проведение внебиржевых торгов электронным способом.

В ходе предварительного расследования игровое оборудование было изъято, незаконная игорная деятельность прекращена.

В связи с признанием вины уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке мировым судьей судебного района Бердска.

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