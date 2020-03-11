11.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Свыше 100 тыс. рублей зарабатывают в месяц финансисты и страховщики

21:15 11.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Самые низкие зарплаты оказались у сотрудников предприятий общественного питания и гостиниц (27,9 тыс. рублей) и у занятых в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (31,6 тыс. рублей).

Свыше 100 тыс. рублей зарабатывают в месяц финансисты и страховщики
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Названы виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по стране по итогам 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает RT.

Наиболее высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники финансовой и страховой сфер. В этой области средняя зарплата работников в прошлом году составила 102,99 тыс. рублей.

На втором месте — сфера добычи полезных ископаемых (88,9 тыс. рублей).

Также высокие зарплаты были зафиксированы у занятых в сфере информации и связи (74,4 тыс. рублей), научной, технической и профессиональной деятельности (72,9 тыс. рублей), а также в области госуправления, военной безопасности и соцобеспечения (51 тыс. рублей).

Самые низкие зарплаты в прошлом году оказались у сотрудников предприятий общественного питания и гостиниц (27,9 тыс. рублей) и у занятых в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (31,6 тыс. рублей).

Также невысокие зарплаты получали работники сфер водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений (34 тыс. рублей), административной деятельности и сопутствующих услуг (34,5 тыс. рублей) и деятельности по операциям с недвижимым имуществом (36,4 тыс. рублей).

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какая зарплата устроила бы вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПрорвало: Отключат горячую воду ради устранения аварии на трубопроводе в центре Бердска
22:02 11-03-2020
Прорвало: Отключат горячую воду ради устранения аварии на трубопроводе в центре Бердска
Похитили 1 млрд рублей в "Россельхозбанке" неизвестные липовые кредиторы в Санкт-Петербурге
22:00 11-03-2020
Похитили 1 млрд рублей в
Бастуют за обещанную зарплату в 120 тыс. рублей строители на острове Русский
21:50 11-03-2020
Бастуют за обещанную зарплату в 120 тыс. рублей строители на острове Русский
БердскМинусовая температура и облачность сохранятся в Бердске 12 марта 1
21:45 11-03-2020
Минусовая температура и облачность сохранятся в Бердске 12 марта
БердскМаткапитал автоматически оформят с 15 апреля в России. И в Бердске
21:30 11-03-2020
Маткапитал автоматически оформят с 15 апреля в России. И в Бердске
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 11 по 20 марта 30
21:19 11-03-2020
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 11 по 20 марта
Свыше 100 тыс. рублей зарабатывают в месяц финансисты и страховщики
21:15 11-03-2020
Свыше 100 тыс. рублей зарабатывают в месяц финансисты и страховщики
БердскСпасают жизнь падающей в обмороки с температурой 39,5 трехлетней Эльвире почти 2 месяца врачи Новосибирска и Бердска
21:05 11-03-2020
Спасают жизнь падающей в обмороки с температурой 39,5 трехлетней Эльвире почти 2 месяца врачи Новосибирска и Бердска
Пикетируют против обнуления президентских сроков активисты в Москве
21:00 11-03-2020
Пикетируют против обнуления президентских сроков активисты в Москве
Одобрил поправки в Конституцию Совфед следом на Госдумой 1
20:45 11-03-2020
Одобрил поправки в Конституцию Совфед следом на Госдумой