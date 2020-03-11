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Минусовая температура и облачность сохранятся в Бердске 12 марта

21:45 11.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Остается сложной дорожная обстановка. Есть угроза схода снега с крыш. Гололедица угрожает травмами. Но пятница принесет бердчанам солнце и плюсовую температуру.

Минусовая температура и облачность сохранятся в Бердске 12 марта
Падают и калечатся люди на скользких дорогах Бердска

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки, 12 марта,  по Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по востоку местами небольшой мокрый снег. При прояснениях туманы, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -4, -9°C, при прояснениях до – 16°C, днём -1, +4°C.

В Бердске в четверг сохранится минусовая температура — днем -2, в ночь на пятницу — минус 6. Будет пасмурно. Но уже 13 марта синоптики обещают потепление до +2 и солнечную погоду. В воскресенье, 15 марта, в Бердске возможны дожди и повышение температуры воздуха.

12 марта в связи с высокой снеговой нагрузкой сохраняется риск схода снега и падения сосулек с козырьков и крыш зданий и сооружений, а также обрушения кровель зданий и сооружений. А значит, — угроза травмирования людей из-за гололедицы на тротуарах, внутриквартальных и внутридворовых территорий, а также в местах схода снега и падения сосулек с крыш и козырьков зданий и сооружений.

В связи с колебаниями температур воздуха, а также сильным ветром и мокрым снегом на магистралях Новосибирской области сохраняется сложная дорожно-транспортная обстановка. Только с начала года пожарно-спасательные подразделения МЧС России Новосибирской области более 180 раз реагировали на ДТП. Спасатели призывают автомобилистов соблюдать правила безопасности на скользкой дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, не делать резких маневров, обгонов и перестроений.

Важно помнить о том, что при гололеде сцепление колес с поверхностью трассы ухудшается. При движении соблюдайте дистанцию, перед поворотом и остановкой притормаживайте заранее. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений нужно снизить скорость до минимума. Особенное внимание уделите безопасности на дороге, выезжая за город. Не выезжайте на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по гололеду.

Отправляясь в поездку, ознакомьтесь с информацией о состоянии дорог на федеральных трассах на официальном сайте Сибуправтодора. Под его оперативным контролем находятся федеральные автомобильные дороги: Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», А-320, Р-402 в границах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей. Круглосуточная «горячая линия» ведомства работает по телефону в Новосибирской области 8 (383) 262-62-72.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 112.

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От редакции

Хочется солнца и теплой весны?

Аноним, 11 марта 2020 21:57
Задолбали эти управляшки потому что управляшки.
Песком скользкие участки хотя бы посыпать то можно ?
Сидят там, сопли жуют да в носу ковыряют.

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