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Похитили 1 млрд рублей в «Россельхозбанке» неизвестные липовые кредиторы в Санкт-Петербурге

22:00 11.03.2020 Фото: Википедии
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Злоумышленники от имени юридических лиц, относящихся к группе компаний «Фаэтон», заключили 12 кредитных договоров. Залоговое имущество путем совершения ряда сделок умышленно выведено с баланса компаний-заемщиков через другие организации.

Похитили 1 млрд рублей в Россельхозбанке неизвестные липовые кредиторы в Санкт Петербурге
В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей

Неизвестные, действуя от имени юрлиц группы компаний «Фаэтон», похитили около одного миллиарда рублей заемных средств в петербургском филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк», сообщает пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Получена информация о возможных противоправных действиях неустановленных лиц с целью хищения заемных денежных средств в размере около одного миллиарда рублей в Санкт-Петербургском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, неизвестные злоумышленники от имени юридических лиц, относящихся к группе компаний «Фаэтон», заключили 12 кредитных договоров на сумму около одного миллиарда рублей.

«Обязательства по заключенным кредитным договорам до настоящего времени не исполнены, денежные средства банку не возвращены. Залоговое имущество путем совершения ряда сделок умышленно выведено с баланса компаний-заемщиков через другие организации, входящие в ГК «Фаэтон», — отмечается в сообщении.

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