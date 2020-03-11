Бастуют за обещанную зарплату в 120 тыс. рублей строители на острове Русский

Работу на возведении музейного-театрального комплекса в Приморье остановили около 1000 человек из-за того, что им полностью или частично не выплатили зарплату, не выдают рабочий инвентарь, плохо кормят и не оплачивают переработки.

Подрядчик пообещал за неделю погасить долги по зарплате бастующим во Владивостоке рабочим

Работодатель строителей, которые заняты на возведении музейного-театрального комплекса на острове Русский, попросил неделю для разбирательства с выплатами заработной платы. Об этом в среду сообщила журналистам заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова.

Строители музейного-театрального комплекса на острове Русский в среду остановили работу из-за выплаты им не полной заработной платы. По сообщениям региональных СМИ, работу остановили около тысячи человек из-за того, что им полностью или частично не выплатили зарплату, не выдают рабочий инвентарь, плохо кормят и не оплачивают переработки.

«Как только мы узнали об этом [остановке работы], я выехала туда. Встреча состоялась с заказчиком непосредственно — это руководитель филиала фонда «Национальное культурное наследие», с генеральным подрядчиком — это АО «Стройтрансгаз» и субподрядчиком — «Стройтрансгаз-Восток». Непосредственно субподрядчик является работодателем тех строителей, которые вышли на забастовку. Руководитель попросил неделю, чтобы разобраться. Если где-то есть нарушения, то выплатить [заработную плату]», — сообщила Бронникова. Заместитель председателя регионального правительства разъяснила, что на момент ее визита не работали около 100 человек, с утра не вышли на работу 400 человек, а тысяча строителей выполняли свои обязанности, передает ТАСС.

Не договорились о цене

Бронникова разъяснила, что работодатель нанимал сотрудников через рекрутинговые агентства, которые обещали строителям заработную плату в размере 120 тысяч рублей в месяц. Фактически же названная сумма является максимальной, в нее входит гарантированная часть и стимулирующие выплаты. «У работников претензия к тому, что она [заработная плата] выплачена не в том размере, который им был обещан», — разъяснила Бронникова и добавила, что видела расчетку, в которой, с учетом работы в выходные дни, стимулирующих и других выплат, заработная плата составляла 88 тысяч рублей до вычета налогов. Заместитель председателя регионального правительства добавила, что работодатель также оплачивает питание сотрудников — 30 тысяч рублей в месяц, их проезд к дому — около 15-18 тысяч рублей, а также время межвахтового отпуска — 500 рублей в день.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе фонда «Национальное культурное наследие», по трудовому договору между работодателем — АО «Стройтрансгаз» и работником заработная плата состоит из обязательной части и премии. Накануне рабочим была выплачена заработная плата за февраль в соответствии с установленными сроками (10 марта). «Претензии рабочих связаны с изменением уровня премиальной части заработной платы. Премия работников напрямую зависит от объема выполнения производственного плана, а также качества работы каждого строителя, несмотря на изменение суммы премиальной части, выплаченная работникам заработанная плата осталась по-прежнему выше, чем средняя заработанная плата по региону», — разъяснили в пресс-службе.

В среду прокуратура Приморского края совместно с Роспотребнадзором начали проверку соблюдения трудового законодательства и санитарно-эпидемиологических условий пребывания работников-вахтовиков, занятых на строительстве музейного-театрального комплекса на острове Русский. Также следственное управление по Приморскому краю Следственного комитета РФ организовало проведение доследственной проверки по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Стройтрансгаз-Восток».

Музейно-театральный комплекс на острове Русский

В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставили задачу обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года. На Восточном экономическом форуме президент заострил внимание на важности строительства такого центра во Владивостоке, создание комплексов является одним из приоритетных направлений национального проекта «Культура».