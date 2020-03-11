5 женских имен, притягивающих мужчин словно магнитом: эти имена излучают сильную энергетику любви

Эти имена обладают мощной притягательной энергетикой и делают женщин магнитом для мужчин. На нехватку поклонников эти дамы обычно не жалуются.

Веселая, общительная, легкая и даже немного воздушная, Марианна сразу же пленяет сердца

Имена обладают собственной энергетикой, которая наделяет носителя имени теми или иными качествами.

Одним имена могут сослужить добрую службу, а другие, наоборот, приносят вред.

Сейчас мы расскажем, какие женские имена являются настоящим магнитом для мужчин. Они повышают женскую харизму, наделяют очарованием и притягательностью, а также излучают сильную энергетику любви.

Женские имена, привлекающие мужчин: ТОП-5

Обладательницы целой толпы поклонников — это такие женские имена:

№1 Ксения

Ксения активна, любознательна и обладает особым шармом. Ее улыбку и взгляд с легким прищуром трудно забыть. Игривая, кокетливая и позитивная. Может быть немного дерзкой и боевой, способна отстаивать свою точку зрения. Влюбчивая. Но одинокой не бывает, потому что мужчины ее обожают.

№2 Лолита

Такие имена, как это, наделяют женщин особой притягательностью, на грани приличия. Эта дама эффектна и умеет себя подать. С детства она осознает свою исключительность. Но часто за ярким фасадом скрывается скромная и добрая девушка, которая мыслит о мире с точки зрения морали. Мужчины любят в Лоле ее яркость и ее правильность.

№3 Марианна

Веселая, общительная, легкая и даже немного воздушная, Марианна сразу же пленяет сердца. Мужчинам с ней легко. Рядом с ней они ощущают себя рыцарями, вдохновленными прекрасной принцессой. А сильному полу очень нужно ощущать себя такими. Поэтому имена типа Марианна очень для них притягательны.

№4 Наталья

Наталья обладает особой способностью строить гармоничные отношения. Она будто родилась с этим знанием. Такие имена, как это, наделяют женщину особой женской силой и умением быть хозяйкой, женой и матерью. Поэтому Наташу всегда рассматривают только с серьезной точки зрения.

№5 Ульяна

Такие имена, как это, наделяют женщину особой, хрупкой женственностью. Ульяна нежна, немного нерешительна, скромна и похожа на фарфоровую статуэтку. О ней так и хочется заботиться. Мужчины просто вьются вокруг нее. Впрочем, когда нужно, Ульяна вполне способна сама принимать сложные решения и отстаивать свое мнение. Но она это скрывает.

Источник: clutch