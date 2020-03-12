12.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Афишас 12 по 23 марта Дворца культуры «Родина» Бердска

17:55 12.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

21 марта в 10:00 в малом зале занятие клуба садоводов-любителей «Росток» — «Лекарственные и комнатные растения. Биопрепараты» 12+

Афишас 12 по 23 марта Дворца культуры «Родина» Бердска
В ДК «Родина» нередко приезжают на гастроли творческие коллективы из разных городов

12 марта 18:00 большой зал
Сергей Дроботенко с программой
«Двухчасовой курс смехотерапии» 12+

14 марта 10:00 малый зал
Занятие клуба садоводов-любителей «Росток»
Новые сорта садовой земляники ВАСХНИЛ. Технология выращивания. 12+

14 марта 16:00 большой зал
«Всё только начинается!»

Юбилейный концерт, посвященный 35-летию
эстрадно-хореографического ансамбля «Экспромт» 0+

19 марта 18:00 большой зал
Мероприятие, посвященное 100-летию
образования ВЛКСМ в городе Бердске 12+

20 марта 10:00, 12:00, 18:00 большой зал
«Заколдованное королевство»
Шоу ростовых кукол «Кукландия» (г.Саратов) 0+

21 марта 10:00 малый зал
Занятие клуба садоводов-любителей «Росток»

«Лекарственные и комнатные растения. Биопрепараты» 12+

22 марта 11:00 большой зал
«Сказка про трёх поросят»
Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+

22 марта 18:00 малый зал

«На весенней волне»
На сцене только мужчины!
Концерт коллективов В.Н.Лахненко и приглашенных исполнителей 6+

23 марта 19:00 большой зал
Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

в юмористической программе
«Делу время – потехе 2 часа» 12+

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На что пойдете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ольга Бузова отказывается от путешествий и призывает не подвергать риску себя и своих близких
19:20 12-03-2020
Ольга Бузова отказывается от путешествий и призывает не подвергать риску себя и своих близких
БердскВыбрать будущую профессию на ярмарке учебных мест смогут выпускники школ Бердска
19:15 12-03-2020
Выбрать будущую профессию на ярмарке учебных мест смогут выпускники школ Бердска
Эффективность программы "12 шагов" для борьбы с алкоголизмом подтвердили ученые США
19:11 12-03-2020
Эффективность программы
Великий пост 2020: Как не набрать лишний вес во время поста
19:05 12-03-2020
Великий пост 2020: Как не набрать лишний вес во время поста
Топ-5 платьев для разных фигур: в весеннем тренде яркие цвета, складки и женственность
19:00 12-03-2020
Топ-5 платьев для разных фигур: в весеннем тренде яркие цвета, складки и женственность
Благоприятные дни по лунному календарю для посадки рассады в марте 2020
18:59 12-03-2020
Благоприятные дни по лунному календарю для посадки рассады в марте 2020
Можно ли есть макароны и худеть? Как выбрать качественную пасту?
18:58 12-03-2020
Можно ли есть макароны и худеть? Как выбрать качественную пасту?
Возрастет спрос на коммерческую недвижимость в связи со снижением курса рубля
18:49 12-03-2020
Возрастет спрос на коммерческую недвижимость в связи со снижением курса рубля
Мечтаете построить дом? Все, что нужно знать на первых этапах строительства
18:45 12-03-2020
Мечтаете построить дом? Все, что нужно знать на первых этапах строительства
Запретили въезд проживающим в Иране из-за коронавируса в Новосибирскую область
18:45 12-03-2020
Запретили въезд проживающим в Иране из-за коронавируса в Новосибирскую область