Афишас 12 по 23 марта Дворца культуры «Родина» Бердска

12 марта 18:00 большой зал
Сергей Дроботенко с программой
«Двухчасовой курс смехотерапии» 12+
14 марта 10:00 малый зал
Занятие клуба садоводов-любителей «Росток»
Новые сорта садовой земляники ВАСХНИЛ. Технология выращивания. 12+
14 марта 16:00 большой зал
«Всё только начинается!»
эстрадно-хореографического ансамбля «Экспромт» 0+
19 марта 18:00 большой зал
Мероприятие, посвященное 100-летию
образования ВЛКСМ в городе Бердске 12+
20 марта 10:00, 12:00, 18:00 большой зал
«Заколдованное королевство»
Шоу ростовых кукол «Кукландия» (г.Саратов) 0+
21 марта 10:00 малый зал
Занятие клуба садоводов-любителей «Росток»
22 марта 11:00 большой зал
«Сказка про трёх поросят»
Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+
22 марта 18:00 малый зал
На сцене только мужчины!
Концерт коллективов В.Н.Лахненко и приглашенных исполнителей 6+
23 марта 19:00 большой зал
Владимир Данилец и Владимир Моисеенко
«Делу время – потехе 2 часа» 12+