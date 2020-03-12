Афишас 12 по 23 марта Дворца культуры «Родина» Бердска

21 марта в 10:00 в малом зале занятие клуба садоводов-любителей «Росток» — «Лекарственные и комнатные растения. Биопрепараты» 12+

В ДК «Родина» нередко приезжают на гастроли творческие коллективы из разных городов 12 марта 18:00 большой зал

Сергей Дроботенко с программой

«Двухчасовой курс смехотерапии» 12+ 14 марта 10:00 малый зал

Занятие клуба садоводов-любителей «Росток»

Новые сорта садовой земляники ВАСХНИЛ. Технология выращивания. 12+ 14 марта 16:00 большой зал

«Всё только начинается!»



эстрадно-хореографического ансамбля «Экспромт» 0+ Юбилейный концерт, посвященный 35-летиюэстрадно-хореографического ансамбля «Экспромт» 0+ 19 марта 18:00 большой зал

Мероприятие, посвященное 100-летию

образования ВЛКСМ в городе Бердске 12+ 20 марта 10:00, 12:00, 18:00 большой зал

«Заколдованное королевство»

Шоу ростовых кукол «Кукландия» (г.Саратов) 0+ 21 марта 10:00 малый зал

Занятие клуба садоводов-любителей «Росток»

«Лекарственные и комнатные растения. Биопрепараты» 12+ 22 марта 11:00 большой зал

«Сказка про трёх поросят»

Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+ 22 марта 18:00 малый зал



На сцене только мужчины!

Концерт коллективов В.Н.Лахненко и приглашенных исполнителей 6+ «На весенней волне»На сцене только мужчины!Концерт коллективов В.Н.Лахненко и приглашенных исполнителей 6+ 23 марта 19:00 большой зал

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко



«Делу время – потехе 2 часа» 12+ в юмористической программе«Делу время – потехе 2 часа» 12+

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