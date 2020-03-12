Мечтаете построить дом? Все, что нужно знать на первых этапах строительства

Практически каждый человек мечтает найти свой угол. Для кого-то родным местом становится уютная не большая квартира, а для кого-то двухэтажный дом на несколько гектаров. Требования у всех разные, как и подход к приобретению жилья. Если квартира в доме представлена уже в готовом варианте и остается сделать только косметический ремонт, то к строительству дома, как к самостоятельному виду участка, будут приложены другие критерии.

Чтобы строительство дома прошло в короткие сроки и этот процесс доставил минимум хлопот, а даже удовольствие, необходимо составить план мероприятий по ведению строительства дома. Представьте себя в роли прораба, чтобы облегчить поставленную задачу. В первую очередь, если хозяин имеет участок, далеко не всегда это означает то, что на нем можно возводить здания и сооружения. Поэтому необходимо получить определенное разрешение на строительство, чтобы избежать проблем в будущем. Собственникам участка, по результатам выписки из ЕГРН и соответствия паспортных данных, выдается на руки схема планировочной организации земельного участка. Ее разрабатывают либо на основании градостроительного плана, либо заказывают у подрядчика. Помните, что внести изменения в проект можно до начала строительства дома.

Какая строительная документация для возведения дома нужна

Следующий вид документации, который нужно получить для строительства дома – техническое условие на присоединение к коммуникациям, а именно проведение света, водоснабжения, канализации, газа и связи. Также, необходимо получить результаты геологических изысканий, которые определяют состав почвы, наличие и уровень грунтовых вод. Геологические изыскания помогут составить рекомендацию для выбора материала для возведения фундамента. Для того чтобы выбрать место под скважину или, наоборот, под канализацию, следует пригласить гидрогеологоразведку. Служба делает контрольные скважины по периметру участка, определяющие наличие водоносных пластов. На основании этого хозяин сможет понять какое оборудование для проведения канализации ему потребуется.

Что касается подготовительных строительных работ, то хозяин участка должен обеспечить свободный проезд спецтехники для разгрузки транспорта. Если в планы входит возведение дома силами наемных рабочих, то для них должно быть организовано место для ночлега со всеми удобствами. Можно арендовать или приобрести «бытовку» или блок-контейнер, при условии, что строительство будет иметь длительный характер. Если постройка займет немного времени, рабочие могут возвести для себя временный сарай, который в дальнейшем пригодится хозяину будущего дома под различные нужды. Строительная работа, запланированная на холодное время года, когда часто идут дожди или снега, рано темнеет и поздно рассветает, требуют тщательной подготовки. Хозяин должен приобрести влагозащитные прожекторы, которые будут освещать участок и позаботиться о месте хранения материалов. Обычный летний навес здесь уже не подойдет. Потребуется подложка, чтобы материал не отсырел.

Нулевой цикл стройки – основополагающий этап строительства

В практике строительства существует так называемый нулевой цикл – период, когда производят работы, связанные с землей. От хозяина участка здесь потребуется максимальный контроль подрядчиков. Ведь то, что будет сделано силами рабочих, повлияет на дальнейшую прочность фундамента, а значит, и на судьбу всего дома. Прежде чем фундамент будет заложен, участок необходимо расчистить, а территорию подсыпать щебнем или керамзитовым гравием. Затем прокладывают траншеи, устраивают котлован и песчаное основание. В качестве материала для возведения фундамента дома подойдут бетон, бетон с вплетенной в него арматурой, дерево, а также комбинация материалов с различными видами утеплителей.



Бетон как материал хорош тем, что в его состав входит щебень, гравий и песок, связанные вяжущим веществом. На сегодняшний день в качестве вяжущего вещества также используются различные материалы. Среди них различают разнообразные смолы, цемент или силикатный бетон. Бетон характеризуется прочностью, водонепроницаемостью и морозоустойчивостью. Чтобы бетон соответствовал перечисленным выше характеристикам, фундамент из бетона закладывают осенью. Дерево для возведения фундамента используется как для опалубки, так и для изготовления свайных конструкций. Древесина легка в использовании и имеет низкую себестоимость, однако дерево поддается гниению, а значит требует специальной предварительной обработки.Помните, что выбор материала для возведения фундамента будет связан и с материалами, из которых будут сделаны стены, поэтому этот выбор должен быть тщательно обдуман.