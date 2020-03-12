Астрологические рекомендации на весну 2020 года для каждого знака зодиака помогут избежать проблем

Астрологи дали рекомендации о том, как встретить весну в этом году. Стоит подумать о том, что будет завтра и как избежать проблем.

Земным знакам удастся с марта по май 2020 года обрести любовь и реализовать все желания

Весна – это прекрасное время, когда все живое расцветает. Люди становятся добрыми, энергичными. 2020 год – не исключение, но астрологи дали рекомендации о том, как встретить весну в этом году. Стоит подумать о том, что будет завтра и как избежать проблем.

Гороскоп для огненных знаков

Огненные знаки сами по себе очень жизнерадостные. Весенняя пора – это период, когда все только начинается. В 2020 году звезды будут для них позитивными.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам не стоит искать подвохи там, где на самом деле их нет. Пришло время начать что-то новое и интересное и двигаться вперед по направлению к своей цели. Лучший период для того, чтобы выйти из своей зоны комфорта.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы имеют все шансы закончить все дела на ура. Ожидает успех и в любовном плане, особенно, если Львы ранее были одиноки и находились в поиске своего партнера.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)



Представителям знака Стрелец много сил вкладывать не придется, так как Вселенная во всем поможет. Пришло время легкости, творчества и успехов во всех делах.

Гороскоп для знаков стихии Земли

Земным знакам удастся с марта по май 2020 года обрести любовь и реализовать все желания.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам необходимо воспользоваться своим обаянием и красотой. А красноречие пригодится в любовной и финансовой сфере. Благоприятный период для романтики, знакомств с разными людьми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам следует принимать как успех, так и неудачи в жизни. Не стоит бояться необратимых событий, которые будут происходить в течение данного времени. В начале марта нужно быть более спокойными и проще относиться ко всему.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам астрологи советуют научиться терпению и ожиданию. Встречать весну стоит в спокойной и активной обстановке.

Гороскоп для знаков стихии Воздуха

Астрологи рекомендуют представителям воздушной стихии сохранять спокойствие.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам стоит весной больше общаться с близкими людьми и друзьями, которые нуждаются в поддержке.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам не нужно поддаваться своим эмоциям в данный период времени. Излишняя эмоциональность плохо скажется на продуктивности. Весам следует показать себя с самой лучшей стороны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям пришло время сделать уборку в доме или квартире, а также навести порядок на своем рабочем месте. Благоприятное время для избавления от ненужных вещей.

Гороскоп для знаков стихии Воды

Представителям водной стихии следует проявлять больше смелости. Время, когда звезды примут удачное положение для таких поступков.

Рак (22 июня — 22 июля)



Ракам нужно больше общаться с окружающими людьми, больше знакомиться и весело проводить время. Хороший период для путешествий и развлечений. В работе необходимо найти баланс.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам повезло, потому что удача будет на их стороне. Самое главное – это правильно расставить приоритеты и достигать собственных целей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам стоит немного измениться: обновить гардероб, посетить салон красоты и сменить прическу, а также поработать над своей фигурой. Рыбам нужно больше проявлять инициативы в работе и спокойно начинать новые проекты.

Источник: rsute.ru