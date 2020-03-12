Отправляться на дачу и не высовываться до сентября для защиты от коронавируса призвал Комаровский

Известный врач-педиатр Евгений Олегович Комаровский дал несколько советов для защиты и предотвращения заражения коронавирусом.
По последним данным стало известно, что коронавирусу наиболее подвержены люди пожилого возраста. Для защиты своих родных и близких Комаровский рекомендует уже сейчас пройти вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции, ведь в случае заболевания коронавирусом можно заболеть двумя инфекциями сразу, ведь обычный грипп и пневмококковая инфекция никуда не пропали. Своевременная вакцинация от последних даст шанс, при заражении коронавирусом вылечиться быстрее, и не уложнять ход заболевания сопутствующими инфекциями, которые увеличат шансы на летальный исход.
«Если у человека с коронавирусом есть хоть какой-то шанс, то у человека с коронавирусом и пневмококковой инфекцией шансов вообще не остается.»
- Всех, кого можно отправить на дачу- отправьте на дачу. И скажите сидеть там до сентября и не высовываться.
- Доставляйте продукты пожилым людям, не должны старики ходить по общественным местам без строжайших показаний.
- Запаситесь обычными лекарствами для лечения сопутствующих и имеющихся заболеваний: давление, сахарный диабет, бронхиальная астма.
- И первым издох?