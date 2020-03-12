Отправляться на дачу и не высовываться до сентября для защиты от коронавируса призвал Комаровский

По последним данным стало известно, что коронавирусу наиболее подвержены люди пожилого возраста. Для защиты своих родных и близких Комаровский рекомендует уже сейчас пройти вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции.

Коронавирус «любит» пожилых людей

Известный врач-педиатр Евгений Олегович Комаровский дал несколько советов для защиты и предотвращения заражения коронавирусом.

По последним данным стало известно, что коронавирусу наиболее подвержены люди пожилого возраста. Для защиты своих родных и близких Комаровский рекомендует уже сейчас пройти вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции, ведь в случае заболевания коронавирусом можно заболеть двумя инфекциями сразу, ведь обычный грипп и пневмококковая инфекция никуда не пропали. Своевременная вакцинация от последних даст шанс, при заражении коронавирусом вылечиться быстрее, и не уложнять ход заболевания сопутствующими инфекциями, которые увеличат шансы на летальный исход.

«Если у человека с коронавирусом есть хоть какой-то шанс, то у человека с коронавирусом и пневмококковой инфекцией шансов вообще не остается.»