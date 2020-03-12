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Отправляться на дачу и не высовываться до сентября для защиты от коронавируса призвал Комаровский

10:40 12.03.2020 Фото: https://www.instagram.com/doctor_komarovskiy/?hl=ru
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По последним данным стало известно, что коронавирусу наиболее подвержены люди пожилого возраста. Для защиты своих родных и близких Комаровский рекомендует уже сейчас пройти вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции.

Отправляться на дачу и не высовываться до сентября для защиты от коронавируса призвал Комаровский
Коронавирус «любит» пожилых людей

Известный врач-педиатр Евгений Олегович Комаровский дал несколько советов для защиты и предотвращения заражения коронавирусом.

По последним данным стало известно, что коронавирусу наиболее подвержены люди пожилого возраста. Для защиты своих родных и близких Комаровский рекомендует уже сейчас пройти вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции, ведь в случае заболевания коронавирусом можно заболеть двумя инфекциями сразу, ведь обычный грипп и пневмококковая инфекция никуда не пропали. Своевременная вакцинация от последних даст шанс, при заражении коронавирусом вылечиться быстрее, и не уложнять ход заболевания сопутствующими инфекциями, которые увеличат шансы на летальный исход.

«Если у человека с коронавирусом есть хоть какой-то шанс, то у человека с коронавирусом и пневмококковой инфекцией шансов вообще не остается.»

  1. Всех, кого можно отправить на дачу- отправьте на дачу. И скажите сидеть там до сентября и не высовываться.
  2. Доставляйте продукты пожилым людям, не должны старики ходить по общественным местам без строжайших показаний.
  3. Запаситесь обычными лекарствами для лечения сопутствующих и имеющихся заболеваний: давление, сахарный диабет, бронхиальная астма.
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От редакции

А вы привиты от гриппа и пневмококка?

Аноним, 12 марта 2020 10:51
Отправляться на дачу и не высовываться до сентября для защиты от коронавируса призвал Комаровский
- И первым издох?

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